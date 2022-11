Generalni direktor Crvene zvezde imao neobičnu avanturu na jugu Srbije, u poslednjem kolu jesenjeg dela Superlige.

Izvor: MN Press

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić obavio je tradicionalni razgovor sa predstavnicima medija na kraju godine, a reči je bilo i o jednom neobičnom icnidentu od pre nekoliko dana. Prvi operativac kluba gledao je Zvezdu na gostovanju Radniku iz Surdulice, a na jednom zidiću pored kioska sa brzom hranom izgubio je novčanik!

Na Terzićevu sreću, pošteni nalazači potrudili su se da ga pronađu i vrate mu novčanik u kojem su pored novca bila i sva dokumenta Zvezdana Terzića. Mladi Filip Cvetković (21), frizer iz Surdulice, pronašao je Zvezdana Terzića i vratio mu novčanik, bez namere da uzme nagradu koju je čelnik Zvezde želeo da mu da.

"Iskreno, nisam prepoznao čoveka, bilo ih je više i drugar mi je rekao da je to uprava Zvezde. Dok sam čekao red čuo sam kako se Terzić nudio da plati i tada je verovatno i izvadio novčanik. Jeli su i krenuli ka stadionu, a kada smo izašli iz lokala video sam neki novčanik na klupici, ali nisam ni pretpostavio da je njegov. Ovde se svi međusobno znamo, pa sam otvorio da vidim da li ima dokumenta da vratimo", rekao je Cvetković za "Južne vesti".

Cvetković je morao da traži Terzića po stadionu, a kada je konačno uspeo u svojoj nameri bilo je potrebno da ubedi obezbeđenje kako nije tu zbog fotografije sa generalnim direktorom već iz potpuno drugih razloga. Na kraju, sa prijateljima je uspeo da stigne do Terzića i vrati mu izgubljeni predmet, što je Zvezdin direktor znao da ceni.

"Svi su mislili da se šalimo sa njima, nisu nas ozbiljno shvatili ni puštali. Dok je drugar pričao sa jednim policajcem, iskoristio sam priliku da dođem do lože. Obezbeđenje nije htelo da ga pozove da izađe sve dok drugar nije objasnio da se ne šalimo, nismo fanovi, već samo želimo da vratimo stvari. Zahvalio mi se i rekao da bi samo jedan u milion to uradio popričali smo i insistirao je da me nagradi, iako ja to nisam uradio ni iz kakve koristi", otkrio je ovaj navijač.

Tokom razgovora sa novinarima na kojem je objasnio šta Zvezda želi da kupi u januarskom prelaznom roku, zašto komentariše suđenje i na mečevima Partizana i koliko poverenje ima u Miloša Milojevića, Terzić je govorio i o situaciji iz Surdulice, uz zahvalnost momku koji je vratio novčanik, dokumenta i novac.

"Svaka čast dečku! Jeli smo u restoranu brze hrane, ostavio sam sve na jednom zidiću, uzeo sam telefon da razgovaram. Posle 10 minuta su mi rekli da mi je ispao novčanik. Mogao je sve to da uzme za sebe, sav novac, da mi napravi pakao zbog dokumenata. I koliko je bio pošten, nije hteo da uzme novac. Trčao sam za njim 15 metara da mu gurnem novac u džep kao nagradu. Još jednom mu se zahvaljujuem", ispričao je Terzić tokom razgovora.