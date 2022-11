Fabio Karvaljo našao se među 55 fudbalera na širem spisku selektora Portugalije Fernanda Santoša.

Krilo Liverpula Fabio Karvaljo odbio je poziv selektora mlade reprezentacije Portugalije Ruija Žorža za naredno okupljanje tog tima. On se SMS porukom javio i obrazložio da ne želi više da nastupa za tu selekciju, pa ga neće biti u predstojećim mečevima koji će mladi Portugalci igrati protiv vršnjaka iz Japana i Češke.

Još uvek se čeka zvaničan razlog odbijanja, ali se sve glasnije "šuška" da bi Karvaljo mogao da se vrati pod zastavu Engleske, čiji dres je nosio do prošle godine. Rođen je u Portugalu, ali je sa samo 13 godina, 2015. došao u London i počeo da brani boje Fulama.

Sjajne igre u mlađim kategorijama tog kluba preporučile su ga selektorima Engleske, pa je svoj prvi internacionalni nastup zabeležio 2017. za selekciju do 16 godina. Usledili su pozivi selektora omladinske reprezentacije Engleske, da bi zvanično u martu ove godine zaigrao za selekciju Portugala do 21 godine. U dresu "selesao" do 21 godine, odigrao je četiri meča i postigao dva gola, pa se našao i na širem spisku selektora A selekcije Santoša za Svetsko prvenstvo u Kataru, međutim nije se našao među 26 putnika na Mundijal.

Fabio Karvaljo ovog leta je stigao u Liverpul, za koji je odigrao 11 mečeva i postigao dva gola, a ostaje da se vidi za koju nacionalnu selekciju je vezan njegov seniorski debi.