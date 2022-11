Trener Partizana Gordan Petrić održao zanimljivu konferenciju za novinare.

Izvor: YouTube/Partizan Beograd

FK Partizan u četvrtak igra pretposlednji meč ove jeseni, protiv Spartaka u Humskoj od 16.30 časova, a trener crno-belih Gordan Petrić počeo je konferenciju za novinare pred taj meč izvinjenjem Subotičanima. "Da se izvinim ekipi Spartaka, jer su tražili da se igra utakmica danas, ali u ritmu u kojem smo bili poslednjih par nedelja nismo mogli da im izađemo u susret. Da ne bude samo kad mi tražimo, veći klubovi, da se nama izađe u susret. Oni mislim da u nedelju imaju važnu utakmicu. U ovoj situaciji nismo mogli da im izađemo u susret. Naše izvinjenje", rekao je on.

Petrić je rekao da se naredni protivnik njegovog tima još traži, ali i da je crno-bele stigao umor. Tim povodom citirao je velikog Karla Anćelotija. "Pričamo da smo umorni i da postoji objektivan razlog što u nekim mečevima ima pada forme. Nadovezao bih se na priču Anćelotija posle poraza u prvenstvu, kad je sam potencirao da su igrači i emocionalno i fizički umorni. Kad oni na tom nivou mogu da daju takve izjave, onda možete da shvatite i nas ponekad. Stvarno su preumorni, ali nadam se da će se odmoriti. Kad vidite izveštaj kondicionih trenera, mi trčimo tu kilometražu stalno, ali vidi se kada smo tromi po pasu, duelu. Nadam se ipak da ćemo sutra odraditi tu utakmicu, kao i utakmicu u nedelju, pa da se lepo odmorimo, a onda i da se spremamo", rekao je Petrić.

Kratko se osvrnuo i na pobedu protiv TSC-a i uporedio sjajan gol Slobodana Uroševića za pobedu sa pogocima koje je svojevremeno za crno-bele postizao Nenad Đorđević.

"Neko može da kaže da smo dobili na sreću, ali opet je to individualni kvalitet, pogotovo kod Čakijevog slobodnog udarca. TSC je igrao dobro, sigurno je zaslužio bod, ali me raduju atmosfera na stadionu i igra na terenu, obe ekipe. Mi smo to dobili na mišiće, ali smo to već zaboravili i da smo izgubili tu utakmicu bilo bi komplikovanije. Idemo sada dalje. Našalio sam se malo da je nam (Nenad Đorđević 2007. doneo prvenstvo golovima iz slobodnih udaraca. Koliko se sećam, Đole je dao tri gola iz slobodnog udarca kod 1:0, a Čaki je u ovom trenutku to rešio. Znam ga još kad je bio igrač Rada, da ima lepu levu nogu... Sve te kvalitete koje sada pokazuje znam odranije".

Neki igrači su već završili prvi deo sezone.

"Traore i Sveta su odmarali. Belić je završio. Filipović, Andrade su završili. Oni su od juče na odmoru. Danas će biti tu za fotografisanje i što se mene tiče više ne moraju da dolaze na trening. Opet se vraćam na Anćelotija. Nije to umor da mi ne možemo da trčimo, ali nisu nam brze noge, potkolenica je sporija kad dajete loptu, skokovi su sporiji... To je sve prirodno"

Da li je Slobodan Urošević završio mesto u reprezentaciji Srbije na Svetskom prvenstvo. Gordan Petrić odgovara: "Da, bez dileme", ali uz te reči stavlja i ogradu zbog stila igre ekipe Dragana Stojkovića Piksija.

"Ne znam ni kad je objavljivanje spiska, ali video sam da dosta igrača kod kuće čeka da vidi da li će biti izvučen. Neki igrači Brazila su slavili, neki tugovali, ne znam gde će Urošević sedeti, sa nama u restoranu ili kod kuće. Mislim da je Piksi već odlučio. Da li je Urošević zaslužio? Jeste. Da li je realno da ide na Svetsko prvenstvo? To je malo teže. Mi igramo sa bočnim igračima koji nisu odbrambeni, možda je jedan pravi defanzivni, a ostalo su sve pravi napadači. Čaki je zaslužio, kao i još neki igrači koji su bili u Partizanu, ali ne verujem da će biti na spisku".

Petrić je komentarisao i žreb za nokaut fazu Konferencijske lige, u kojoj će Partizan igrati protiv Šerifa iz Moldavije. "Kad smo izvukli Nicu i Keln, dosta drugara me je zvalo za karte. Za ovu utakmicu me niko nije zvao, pa to možda govori da nismo izvukli atraktivnog protivnika. Pročitao sam par dana pred izvlačenje da su neke igrače pustili, ali dosta ima do tada - ko živ, ko mrtav. Da vidimo šta će biti, da li ćemo moći da preletimo do Moldavije, otkud znam. Generalno, drugari me nisu zvali da traže kartu. Šalu na stranu, imamo protivnika sa kojim možemo da igramo, imamo 50-50 odsto šanse da prođemo. Nismo dobili ono što smo hteli, Lacio, Bragu, čak ni Norvežane, već protivnika sa kojim možemo da igramo i da se nadamo prolasku. I to što nismo prvi u grupi, ispade da imamo još jednu evro-utakmicu gde možemo da prođemo", rekao je Petrić.

Za kraj, trener crno-belih govorio je i o Dijabateu, ofanzivcu svog tima koji i dalje čeka prvi gol u Superligi.

"Nisam ni znao da nije dao u domaćoj ligi, ali ću ga verovatno danas pitati kada će da da gol. Kad je došao rekao sam da je nesporno talentovan, da nije ne bi u prošlosti bio u klubovima koji su i kvalitetniji od nas, poput Lestera gde je bio kad su bili prvaci. On se igra fudbala, u jednom trenutku je počeo da ga igra, sad se opet igra, ali videli ste jednu sliku na kojoj se vidi da su četvorica igrača TSC-a oko njega, pa su i oni dobro procenili. Veoma su mi bitne pripreme i ako ne bude drugačiji u ove dve utakmice, sigurno će biti drugačiji kada budu počele pripreme i kada počne novo prvenstvo, ako ostane", zaključio je Petrić.