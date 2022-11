Nevjerovatne scene na utakmici između Rudara i Petrovca.

Izvor: Youtube/Agelast/Screenshot

Skandal na fudbalskoj utakmici u Crnoj Gori, saigrači su ušli u fizički obračun zbog penala. Na meču između Rudara i Petrovca došlo je do žestokog sukoba između saigrača u redovima Petrovca, nisu mogli nikako da smire Senegalca Mendija Mamadua, pa je trener morao na kraju i da ga izvadi sa terena.

Incident se dogodio u 73. minutu. Neposredno prije nego tšo je Brazilac Kaje Čagas pogodio sa "bijele tačke" i donio tri boda svom timu došlo je do svađe između Mamadua i saigrača. On je želio po svaku cijenu da izvede penal. Plan je bio drugačiji, brazilski fudbaler trebalo je da preuzme odgovornost, a on se sa tim nije složio pa je tako "zaratio" sa saigračima. Izgubio je, pošto nije on izveo udarac za najstrožu kaznu.

Ni u direktnom TV prenosu nisu mogli da vjeruju šta se dešava, pa je tako potez senegalskog fudbalera brzo postao viralan na društvenim mrežama. Inače, Mamadu je najbolji strijelac Petrovca, dao je sedam golova do sada, a njegov tim je na četvrtom mestu sa 24 boda, četiri manje od prvoplasirane Budućnosti. Rudar je u zoni ispadanja, osmi je sa 17 poena.