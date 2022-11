Ne samo da je Domagoj Vida nadomak trocifrenog broja nastupa za reprezentaciju, nego je "držao" svlačionicu Hrvatske.

Izvor: Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić objavio je u ponedeljak širi spisak od 34 igrača na koje računa za Svetsko prvenstvo u Kataru, dok će u narednim danima "preseći" i koja osmorica neće putovati na turnir. Očekuje se da uglavnom budu precrtani igrači bez većeg iskustva, dok bi na kraju mogao da otpadne i jedan od najiskusnijih fudbalera koji su "držali svlačionicu" u prethodnih deset godina.

U pitanju je Domagoj Vida (33) koji se povredio na utakmici njegovog AEK-a protiv PAOK-a i sada čeka izveštaj lekara. Vida je meč završio samo minut pre kraja zbog kontuzije aduktora leve noge i prve prognoze su da će mu biti potrebno bar dvadesetak dana odmora...

To ujedno znači da bi Vida u teoriji mogao da se oporavi do početka Svetskog prvenstva u Kataru, ali videćemo kako će Dalić rezonovati u tom slučaju pošto je rok za slanje spiska za turnir do 13. novembra.

Vida je bio deo generacije koja je 2018. godine igrala finale Svetskog prvenstva, a interesantno je da pouzdanom zameniku kapitena reprezentacije nedostaje još samo jedan nastup kako bi ušao u društvo reprezentativaca sa trocifrenim brojem utakmica. Od aktivnih igrača, samo su Luka Modrić (154) i Ivan Perišić (115) odigrali više utakmica od njega.

Podsetimo, Hrvatska u grupnoj fazi Mundijala igra protiv Maroka, Kanade i Belgije.