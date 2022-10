Zinedin Zidan bi uskoro mogao da sedne na klupu i da ponovo trenira Benzemu!

Izvor: Tweet/Ballon d'Or #ballondor

Zinedin Zidan se vraća! Legendarni Francuz koji je nedavno predao Zlatnu loptu Karimu Benzemi, prvom Francuzu posle njega koji je osvojio to priznanje, najavio je u francuskim medijima da će se ubrzo vratiti trenerskom poslu.

Sjajni 50-godišnji stručnjak ima perfektan CV, vodio je samo Real Madrid i to od 2016. do 2018 i od 2019. do 2021. godine i za to vreme je osvojio dve titule Primere i tri Lige šampiona.

Sa klupe Reala je oba puta otišao ne zbog rezultata nego zbog nesuglasica sa upravom, a u prethodnim mesecima se redovno dovodio u vezu sa Pari Sen Žermenom i sa klupom reprezentacije Francuske.

"Da li mi nedostaje trenersko odelo? Ne, ali nisam daleko od toga da ga opet obučem. Moraćete da sačekate malo, ali vrlo, vrlo sam blizu da ponovo budem trener", rekao je on za "RMC sport".

Kako je Kristof Galtije tek nedavno preuzeo tim iz Pariza teško je verovati da će PSŽ dovesti Zidana, ali je sve izvesnije da će on zameniti Didijea Dešana po završetku Svetskog prvenstva u Kataru.