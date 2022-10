Žoržinjo je prije nekoliko meseci bio u centru skandala, a iako mu je djevojka oprostila - javio se novi problem.

Poznati italijanski reprezentativac Žoržinjo (31) našao se u središtu skandala posle utakmice njegovog Čelsija i Milana na San Siru (2:0) ove srijede u Ligi šampiona, pošto je njegova djevojka Ketrin Harding napravila "frku" na društvenim mrežama. Razlog zbog kog je Britanka pobjesnila je italijanska "estradna dama" i influenserka Paola Saulino koja je slala poruke fudbaleru dok je bio u Italiji.

Ketrin je Paoli napisala da je "ku*va" i zapretila joj da "nikad više ne stavi svoje prljave ruke na Žoržinja" pošto u suprotnom neće morati da brine o advokatima, jer će se ona "pobrinuti za nju".

Sve ove poruke Paola je objavila na svom Instagramu uz komentar da su "rogovi loši za zdravlje". Ovo nije prvi put da je Paola u žiži javnosti zbog Žoržinja, koji sa Hardingovom ima i dijete, pošto je prethodno u javnosti bilo informacija da je vezni fudbaler bio u kratkoj vezi sa njom.

"Napisala mi je nekoliko poruka, očito me uhodi... Bila sam sa Žoržinjom i ta mi je žena zapravo zaprijetila jer je rekla 'doći ću po tebe' i da treba da se čuvam, a mene je nazvala kur*om. Ako je tako, onda je mogu nazvati rogatom ženom, jer ja nisam kur*a, a ona je rogonja", poručila je Italijanka na društvenim mrežama i tako nastavila da nervira Žoržinjovu partnerku koja je nervozna od kada se pojavila informacija da je Paola bila sa "jednim fudbalerom Čelsija".

Ovo je Paola Saulino koja je iznervirala Žoržinjovu djevojku.

"Proveli smo odlično vrijeme zajedno i dosta mi se svidio. Ljubio me pred svima, a nakon toga smo počeli da vodimo ljubav u automobilu, ali su nas njegovi prijatelji zaustavili. Nakon toga smo otišili u disko i napili se. Tokom večere mi je rekao da će mi ostaviti broj, što je na kraju i uradio. Govorio je 'daj još jednu golu fotografiju' i 'poslednju' i ta igra mi se svidjela. Onda bih mu ja poslala jednu vruću fotografiju koju bi on vidio kada se probudi", pričala je Paola koju je Žoržinjo ostavio preko agenta i od tada mu je okrenula leđa: "On je lažov i manipulator".

