Zanimljivi rezultati u LIgi šampiona...

Izvor: Profimedia

Barselona je zadržala teorijsku šansu za prolaz u nokaut fazu Lige šampiona, Liverpul je demolirao Rendžers pred premijerligaški derbi sa Mančester sitijem. To su dva vjerovatno najzanimljivija rezultata iz mečeva odigranih u srijedu uveče u elitnom takmičenju. Ćavijev tim se izvukao, pošto je italijanski tim imao šansu da sve riješi, Kristijan Aslani promašio je zicer u nadoknadi za pobjedu. Biće prava drama u poslednja dva kola, Barsi treba čudo, inače ide u Ligu Evrope.

Ćavijev tim je pred ispadanjem iz elite. Poslije četiri kola ima četiri boda u grupi C. Bajern je rutinski odradio posao, ima 12 bodova, Inter ima 7, što znači da je timu iz Milana dovoljno da u narednom kolu opravda ulogu favorita protiv Plzenja. Za to vrijeme Katalonci moraju da iznenade Bavarce i da navijaju za češki tim. Zvuči kao (ne)moguća misija. Bajern je obezbijedio prolaz, baš kao i Napoli i Klub Briž. Upravo je belgijski tim napravio senzaciju i u grupi sa Atletiko Madridom, Portom i Leverkuzenom prvi je obezbijedio prolaz u nokaut fazu i to remijem sa ekipom Čola Simeonea.

Kada su ostali mečevi u pitanju, posebna pažnja bila je na "Ajbroksu". Liverpul je posle još jednog lošeg početka na kraju demolirao Rendžers (7:1). Duel je vjerovatno gledao i Pep Gvardiola, pošto će u nedelju "ukrstiti koplja" sa timom Jirgena Klopa u derbiju Premijer lige koji će cio svijet gledati. Klop je napravio neka iznenađenja u postavi, odmarao je Mohameda Salaha i Tijaga Alkantaru, nije bilo povrijeđenih LuisaDijaza i Trenta Aleksandera-Arnolda, dok se u tim vratio Endi Robertson. Posle šokantnog gola Artfilda u 17. minutu na scenu je stupio Roberto Firmino koji je dao dva gola, uz asistenciju za Darvina Nunjeza. Onda je u 68. minutu ušao Salah i dao tri gola za pet minuta. Prvi u 76, pa onda u 80. i 81. minutu, tačku je stavio Harvi Eliot u 87. minutu. Bila je ovo prijeko potrebna pobjeda za "crvene" pred derbi.

REZULTATI:

Atletiko Madrid - Klub Briž 0:0

Napoli - Ajaks 4:2

Barselona - Inter 2:2

Leverkuzen - Porto 0:3

Plzen - Bajern Minhen 2:4

Rendžers - Liverpul 1:7

Sporting - Marsej 0:2

Totenhem - Ajntraht 3:2