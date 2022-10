Vezista Brajtona Enok Mvepu je sa samo 24 godine morao da završi karijeru.

Izvor: Profimedia

Šokantne vesti dolaze iz Premijer lige gde se 24-godišnji centralni vezista Brajtona Enok Mvepu oprostio od fudbala! On je stigao u Brajton prošlog jula iz Salcburga za 20.000.000 funti, a sada je morao da završi karijeru zbog problema sa srcem.

Kako navode engleski mediji on je osetio poteškoće tokom leta na kome je bio kako bi se pridružio nacionalnom timu Zambije, gde nastupa zajedno sa prvotimcem Crvene zvezde Kingsom Kangvom. Primljen je u jednu bolnicu u Maliju i nakon odrađenih testova "utvrđeno je da ima naslednu srčanu bolest koja se manifestuje nešto kasnije u životu i nije bila primećena na redovnim pregledima", kako se navodi u saopštenju Brajtona.

"Nažaost ovo stanje može da se pogorša ako Enoh nastavi da se bavi sportom, tako da mu je savetovano da zbog svoje bezbednosti i zdravlja prestane da igra fudbal", navodi Brajton.

Meč na koji je leteo Mvepu bio je prijateljski duel sa Malijem odigrao 27. septembra, a s obzirom da je Mvepu centralni i defanzivni vezista upravo ga je Kings Kangva zamenio u timu na toj utakmici. Posle svega, oglasio se na tviteru.

"Dečak iz malog zambijskog grada zvanog Čambiši ima veti koje hoće da podeli. On je bio jak i stajao je kako bi ostvario san da igra fudbal na najvišem nivou i milošću božjom doživeo je to da igra u Premijer ligi. Neki snovi nažalost moraju da se završe, tako da sa žalošću obaveštavam sve da moram da okačim kopačke o klin zbog medicinskog saveta koji sam dobio. Ovo ipak nije kraj mog puta u fudbalu, nameravam da ostanem aktivan. Hteo bih da iskoristim priliku da se zahvalim svima koji su podržali moj fudbalski put", napisao je on.

Iz kluba je poručeno da će svaka moguća pomoć i podrška biti pružena igraču za koga je planirano da će biti kičma tima u narednim godinama.

"Absolutno smo u šoku zbog Enoka. On i njegova porodica preživeli su nekoliko traumaitčnih nedelja i iako smo zahvalni što je prošao kroz taj period njegova tako obećavajuća karijera je prekinuta tako rano. Kao klub daćemo mu podršku, ljubav i svu pomoć koju možemo kako bi se potpuno oporavio i potom video koji su mu naredni koraci u životu", napisao je direktor kluba Toni Blum.

Oglasio se i novi trener Roberto De Zerbi koji je nedavno preuzeo ekipu od Grejema Potera,

"Tako mi je žao zog Enoka, pre nego što sam stigao u klub pogledao sam sastav i on je bio igrač kome sam se toliko radovao. Uradićemo sve da mu pomognemo", dodao je De Zerbi.