Magnus Karlsen ima zaista neverovatnu teoriju kako je njegov protivnik iz Amerike varao na svojim šahovskim mečevima!

Izvor: Profimedia

Veliki skandal potresa šahovski svet pošto je svetski šampion Magnus Karlsen optužio jednog od svojih rivala da vara i to uz pomoću analnih kuglica! Karlsen koji je nedavno govorio o tome da više nema motiva da igra i da se povlači sada je javno napao Amerikanca Hansa Nimana!

Njih dvojica su igrali meč 19. septembra, a sve je iznenadilo kada je Norvežanin odjednom predao taj meč. Posle jednog poteza je Karlsen samo ustao i otišao, a sada je javno rekao ono o čemu se šuškalo - da sumnja da američki tinejdžer vara pomoću seks igračke!

Naglasio je Karlsen da više nikada neće igrati meč sa Nimanom, na šta je on odgovorio istakavši da ne vara i da je spreman pred mečeve i da se skida potpuno go kako bi to dokazao!

"Znam da je moj potez frustrirajući za mnoge u šahovskoj zajednici. Ja sam takođe frustriran jer hoću da igram šah i hoću da ga igram na najvećem nivou na najvećim turnirima. Verujem da je varanje u šahu veliki problem i da je pretnja za igru. Za sada sam mogao da se obratim putem svojih postupaka, a oni jasno ističu da više neću igrati šah sa Nimanom. Nadam se da će istina izaći na videlo, kakva god ona bila", rekao je u svom saopštenju Karlsen.

Ali kako on navodno vara? Teorija je da u zadnjici ima analnu kuglicu koja vibrira na daljinsko upravljanje i da tako neko spolja signalizira Nimanu koji potez da odigra. Ta sumnja je još veća jer je Nimanov trener Maksim Dlugi, čovek koji je više puta suspendovan zbog varanja, a uz to je morao i da odsluži zatvorsku kaznu zbog prevare u kojoj je u Rusiji ukrao 9.000.000 dolara.

"Nažalost ne mogu da govorim previše detaljno o tome, ali neka ljudi zaključe sami. Moram da kažem da sam impresioniran Nimanovom igrom i mislim da njegov mentor Maksim Dlugi radi sjajan posao", rekao je ironični Karlsen.

Ipak sa druge strane 19-godišnje šahovsko čudo iz Amerike odgovara na optužbe i ističe da nisu itinite.

"Nikada nisam varao, ako hoće da me skinu potpuno golog neka to urade", rekao je Niman.

Norvežanin svoje tvrdnje potkrepljuje time što Niman navodno nije bio potpuno koncentrisan na igru, a uspevao je da pobeđuje. Zbog toga je posle manje od minuta igre Karlsen izjurio sa meča!

"Njegovi potezi su bili neobični tokom našeg meča i imao sam utisak da on uopšte nije napet ili potpuno koncentrisan dok me je nadigravao onako kako jako malo igrača to može Ova partija mi je promenila perspektivu o njemu", rekao je Karlsen.

Na kraju se oglasio i Arkadi Dvorkovič predsednik FIDE, internacionalne šahovske federacije. On je rekao da se ne slaže sa Karlsenovim postupcima.

"Njegovi postupci utiču na reputaciju kolega, na reputaciju sporta i na rezultate i mogu da naškode našoj igri. Verujemo da postoje bolji načini da se ovo reši. FIDE je spreman da se dohvati problema da naša fer-plej komisija istraži slučaj. ", rekao je on.

Otežavajuća okolnost za Nimana je to što je on javno priznao da je kao dete na onlajn šahovskim turnirima zaista varao, a sada ostaje da se vidi šta će se desiti na kraju ovog skandala.