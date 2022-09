Marko Asensio je ponovo u centru zbivanja.

Nova transfer bomba mogla bi da bude na pomolu u španskom fudbalu. Uskoro izlazi dokumentarac o 22 godine otkako je Luis Figo prešao iz Barselone u Real Madrid, a posljednjih dana na Pirinejima sve bruji o mogućnosti da jedan igrač pođe u suprotnom smjeru.

Mediji su objavili da je Barselona zainteresovana da iz Real Madrida dovede Marka Asensija i to kao slobodnog igrača narednog ljeta, a sada je i španski fudbaler iznervirao mnoge navijače Reala.

Asensio se trenutno nalazi na okupljanju sa reprezentacijom Španije pred mečeve u Ligi nacija, a tom prilikom je dao intervju za "Kope". Njemu ističe ugovor narednog ljeta, a poslije pisanja da ga Ćavi želi u svojim redovima, on je pokušao da ostane diplomata.

"Ne znam da li me Barselona želi. Postoje glasine oko mnogo klubova, to je normalno", rekao je Asensio, ali je novinar željeo da od njega čuje nešto zvučnije, pa ga je upitao da li može da kaže "Nikada neću igrati za Barselonu".

"Nikada nisam razmišljao o budućnosti u Barseloni. Ne znam kako bi to bilo. Stvarno ne znam, trenutno ne mogu da odgovorim na to pitanje", rekao je Asensio koji očito nije željeo da takav transfer isključi, što je dovelo do velikog nezadovoljstva među navijačima Real Madrida i brojnim negativnim komentarima na društvenim mrežama.