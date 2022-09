Španski mediji došli su u posed prepiske koju su vodili Barselona i predstavnici Lionela Mesija 2020. godine, kada su pregovarali o novom ugovoru. Otkriveno je zašto su pregovori propali, a potom, u leto 2021. je već bilo kasno za njegov ostanak na "Nou Kampu".

Izvor: Profimedia

Nova "bomba" u medijima trese Španiju i ponovo se tiče Lionela Mesija! Španski list "El Mundo" otkrio je sve detalje i dokumenta prepiske između legendarnog Argentinca i Barselone, zbog kojih je Mesi na kraju ostao bez novog ugovora i napustio klub posle 21 godine nastupanja za "blaugranu".

Pomenuti list je došao do brojnih dokumenata kojim su otkrili sve što se dešavalo prošle godine i došli do neverovatnih saznanja - od toga kako je Mesi navodno tražio kamatu od Barselone na dugovanja, do zahteva da dobije 10.000.000 evra bonusa, posebnu ložu, privatan avion usred sezone...

Zapravo, čitava priča je vrlo dugačka. Pregovori oko novog ugovora počeli su 11. juna 2020, čak godinu dana pre nego što će Mesi napustiti klub po isteku ugovora u leto 2021. Obe strane su želele da dođe do produžetka saradnje, ali "El Mundo" sada otkriva iz privatnih prepiski koje su "procurele" u javnost kako je sve teklo i koliko je Mesi imao zahteva.

Leo je od Barse tražio da na "Nou Kampu" ima privatnu ložu za njegovu porodicu i porodicu Luisa Suareza. Zahtevao je privatni avion kojim bi sa porodicom svake godine za Božić mogao da odleti u Argentinu. Tražio je i bonus od 10.000.000 evra kao bonus za potpis novog ugovora. A to je sve tek samo zagrevanje.

Vidi opis BOMBA - ŠOKANTNA OTKRIĆA O MESIJU I BARSELONI: Od kluba tražio kamatu, avion i ložu, a zbog DVA zahteva je morao DA ODE! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/screenshot/FC Barcelona Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/FC Barcelona Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/FC Barcelona Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/screenshot/FC Barcelona Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/FC Barcelona Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/FC Barcelona Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube/screenshot/FC Barcelona Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/FC Barcelona Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/screenshot/FC Barcelona Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube/screenshot/FC Barcelona Br. slika: 10 10 / 10

Navodno je Mesijev zahtev bio i da mu se izlazna klauzula za napuštanje Barselone smanji sa neverovatnih 700.000.000 evra na još neverovatnijih 10.000 evra. Da, 10 hiljada evra. Tražio je i kamatu od 3% na sve ono što mu se dugovalo iz sezone 2019/20, kada su igračima bila smanjena primanja zbog udara pandemije korona virusa.

Pa čak ni tu nije sve. Mesi je za smanjenje plate iz "korona sezone" od 20% tražio da mu se taj gubitak novca vrati tokom tri sezone eventualnog novog govora, naravno uz pomenutu kamatu. Ipak, "El Mundo" piše da je tadašnji predsednik Barselone Đozep Bartomeu bio spreman da prihvati sve uslove, osim dva - onaj o snižavanju izlazne klauzule na simboličnih 10.000 evra, i plaćanje bonusa od 10 miliona evra za potpis novog ugovora.

U međuvremenu, poslednja sezona Mesijevog ugovora je prolazila, a finansijski problemi u Barseloni su se toliko produbljivali da ni novi predsednik Đoan Laporta nije mogao da zadrži Argentinca. U leto 2021. su problemi već bili i takvi da Barsa nije mogla da ispuni stroge uslove Primere po pitanju finansijskog fer-pleja i Mesi je morao da napusti "Kamp Nou"...