Srpski reprezentativac Dušan Tadić govorio je detaljno za holandski Telegraf o napadu na njega, koji se dogodio u noći između 27. i 28. jula ove godine.

"Bio sam na večeri sa prijateljem, a oni su ispod mog automobila postavili uređaj za praćenje. Kada sam stigao kući, dvojica razbojnika su me napali. Bio sam u odijelu i cipelama, ali sam bio brži od njih. Trčao sam 400 metara i nisu mogli da me stignu, ali su imali skuter. Uspjeli su da me stignu i izbila je tuča. Kretao sam se lijevo i desno kako bih izbjegavao konflikt, a uspio sam i da zadam nekoliko udaraca vođi bande. Drugi me je uhvatio s leđa za vrat, ali sam ga udario laktom. Uspio sam ponovo da pobjegnem i tada sam ih izgubio iz vidokruga", rekao je Tadić i dodao: