Mnogi ne znaju da je Barselona nekada davno nosila takve dresove, ali bela boja se navijačima sigurno neće dopasti.

Izvor: Profimedia

Veliki skandal izbio je u Barseloni, a sve zbog informacija koje su procurele u javnost povodom dresova koje bi taj klub trebalo da nosi naredne sezone. Katalonski gigant svako malo uspeva da bude u centru zbivanja zbog kontroverzi, a ova nova je potpuno razbesnela navijače kluba.

Mediji u Španiji otkrili su da bi Barselona naredne sezone trebalo da igra u rezervnom dresu bele boje, koji je već više od veka simbol Real Madrida, njihovog najvećeg rivala!

Katalonski list "Sport" objavio je kako će izgledati dresovi Barselone za sezonu 2023/24, a odluka da bela boja bude primarna na rezervnoj garnituri nikako nije zadovoljila fanove. Isti izvor navodi da je i predsednik Đoan Laporta sa upravom kluba odobrio i boje i dizajn nakon prezentacije pre dva meseca.

Ipak, sada su fotografije "procurile" u javnost, zbog čega je klub ponovo na udaru. Barselona, koja se vezuje za kombinaciju bordo-plavih dresova, rezervni dresovi su poslednjih godina često kombinovali boje katalonske zastave crvene i žute, dok su i "drečave" boje imale svoj period.

No, mnogi ne znaju da je Barselona sve do kraja 1970-ih godina često nosila dres bele boje. Poslednji put je to bila generacija koju je na terenu predvodio Johan Krojf u sezoni 1977/78, a nakon toga je bila povučena iz upotrebe jer je previše podsećala na Realov. Naredne godine će biti 45 godina od poslednjeg puta kada je Barsa nosila beli dres, a Laporta veruje da bi prodaja ovakve garniture mogla da obori sve rekorde. Samo što im sada navijači Reala likuju...