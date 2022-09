Junački potez čuvara mreže Kadiza, koji je reagovao u pravom trenutku.

Izvor: Profimedia

Velika drama na meču španskog prvenstva. Meč Primere između Kadiza i Barselone prekinut je u 81. minutu susreta jer je jednom navijaču iza gola pozlilo, a pored ekipe hitne pomoći njemu su pomagali i klupski lekari oba tima. U jednom trenutku se posla prihvatio i golman Kadiza Ledesma, koji je otrčao po defibrilator, a zatim ga bacio na tribine ka lekarima koji su se borili za život navijača.

Tako je čuvar mreže domaćeg tima postao junak na ovom susretu, a nije bio jedini angažovan u akciji spasavanja. Još nekoliko fudbalera Kadiza kasnije se uključilo u akciju, pošto su na tribinu iza njihovog gola odnijeli nosila kojim je čovek prebačen u kola hitne pomoći.

Po informacijama prvog čovjeka kluba, ljekarski timovi dali su sve od sebe i uspjeli da spasu život čovjeku kojem je dva puta pozlilo na stadionu. On je prebačen u bolnicu nakon što mu je stanje stabilizovano, a fudbalska utakmica nastavljena je nakon više od pola sata igre. Barselona je stigla do ubjedljive pobjede (4:0) i to nakon što je dva gola postigla u "nastavku" meča, odnosno desetak minuta fudbala koji su se igrali nakon što je navijač prebačen sa stadiona u bolnicu.

Pogledajte fotografije sa meča: