Srpski trener nije pristao da potpiše ono što su mu doneli iz Bolonje. Klupska delegacija je došla u njegov dom sa sporazumnim raskidom saradnje, ali je morala da pređe na "Plan B".

Izvor: Profimedia/ Maurizio Borsari/AFLO

Bolonja je otpustila Sinišu Mihajllovića i pre nego što je to sama potvrdila, vodeći mediji u Italiji objavili su tu informaciju kao definitivnu. Miha se rastao sa klubom posle pet utakmica bez pobede ove sezone, ali ne bez borbe za svoje mesto. Srpski stručnjak nije pristao na to da da otkaz, pa je rukovodstvo bilo prinuđeno da ga razreši dužnosti - i to prilikom posete Mihajlovićevom domu u Rimu.

List "Gazeta delo sport" objavio je da je sastanak održan u Mihajlovićevoj kući u glavnom gradu Italije, a da su prisustvovali izvršni direktor Bolonje Klaudio Fenuči, tehnički direktor Đovani Sartori i Marko Di Vajo, sportski direktor. Sastanak je imao cilj da Mihajlović podnese ostavku, ali on nije hteo da odstupi ni za milimetar. Bolonja se tada odlučila da jednostrano raskine ugovor koji bi istekao sledećeg juna. Na taj način je završena Mihajlovićeva epizoda u Bolonji, započeta u januaru 2019. Na žalost svih strana u ovim pregovorima, rastali su se sa samo tri osvojena boda u uvodnih pet kola.

Nekoliko sati kasnije, u utorak u 17.30 časova, Bolonja je objavila zvanično saopštenje o rastanku. U njemu je navedeno da se profesionalni odnos kluba i Siniše Mihajlovića završava ovog utorka. "Odluka je nažalost bila neizbežna, uprkos snažnoj emotivnoj vezi koja je stvorena sa čitavom zajednicom i sa čitavim gradom u ove uzbudljive i dramatične tri i po godine. Nažalost, čak i ciklusi koji su sportski zadovoljili sve, kao ovaj koji smo imali, dolaze do kraja. Posebnu zahvalnost dugujemo Siniši i njegovom timu jer je prihvatio posao u komplikovanim i veoma delikatnim uslovima sa ljudske tačke gledišta. Radio ga je sa posebnom posvećenošću i profesionalizmom".

Kanadski biznismen Džoi Saputo, vlasnik Bolonje takođe se oglasio i na zvaničnom sajtu Bolonje ostavio oproštajnu poruku. Takođe, objasnio je zašto se ovaj rastanak dogodio.

"Bila je ovo najteža odluka koju sam doneo od kada sam predsednik Bolonje. Poslednjih godina proživeli smo sa Sinišom prelepe i bolne trenutke. Oni su cementirali naš odnos, koji nije samo profesionalni, već pre svega ljudski. Mihajlović se suočio sa bolešću hrabro i odlučno od dana kad je odlučio da javno saopšti vest o njoj, na potresnoj konferenciji za novinare. Od tada, uprkos hospitalizacijama i teškim nuspojavama terapija kojima je bio izložen, uvek je ostajao blizu timu, činio je sve moguće napore da ostane u kontaktu sa igračima, lično ili putem veze. Hvala mu na profesionalnosti, kao i njegovom stručnom štabu", naveo je on.

"Klub i čitav grad okupili su se trenera u njegovom teškom ličnom trenutku, iako je Mihajlović uvek sa pravom tražio da bude ocenjivan samo na osnovu svog posla. Sada je, nažalost, došao trenutak sa promenu na mestu šefa stručnog štaba. To je bolna odluka koju smo morali da donesemo za dobro tima i kluba. Ali iako Mihajlović više neće biti trener Bolonje, klub i svi koji ga čine biće uz njega do potpunog oporavka i do kraja njegove karijere", poručio je prvi čovek Bolonje.

Izvršni direktor Bolonje Klaudio Fenuči takođe se oglasio i rekao da odnos svih u klubu sa Mihajlovićem daleko prevazilazi profesionalnu saradnju. "I zato je normalno da nam je danas svima žao zbog epiloga koji smo hteli da izbegnemo koliko god je to moguće. Prijateljstvo i privrženost koji prevazilaze profesionalne uloge zauvek će me vezati za Sinišu. Ipak, danas smo pred bolnim izborom za dobro tima, koji je kao prvo i osnovno - nasleđe čitavog grada i navijača. Siniši poručujem ovo - Hvala ti za posvećenost koju si uneo u svoj rad, čak i u uslovima velikih ličnih teškoća. To će ostati u istoriji ovog kluba i služiće svima kao primer", poručio je on u oproštajnoj poruci. Siniša Mihajlović se još nije oglašavao.