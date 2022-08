Čini se da će Kristijano ostati u Mančesteru, a mnogi njegovi saigrači zbog toga neće biti srećni.

Izvor: Profimedia

Kristijano Ronaldo je već mesecima glavna tema u Mančester junajtedu, nakon njegovih želja da napusti klub kako bi ove sezone mogao da ipak zaigra u Ligi šampiona. Zbog toga, ali i drugih njegovih poteza, Portugalac je daleko od statusa omiljene osobe u svlačionici "crvenih đavola".

I dok iz Juventusa kažu da se još nisu oporavili od Ronaldovog transfera, sada stižu informacije sa Ostrva da su igrači Junajteda slavili i bili srećni kada su čuli da Kristijano želi da napusti "Old Traford"!

Kako piše "Dejli mejl", igrači Junajteda bi voleli da Ronaldo napusti klub. Navodi se da je on postao figura razdora u timu jer svojim saigračima ne prašta njihove greške. Navodno, Ronaldo ide toliko daleko da od Harija Megvajera i Markusa Rašforda očekuje da zaigraju na nivou koji su nekada držali Rio Ferdinand i Vejn Runi.

Kristijano se ovog leta dovodio sa nekolicinom klubova - od Čelsija i Pari Sen Žermena, preko Bajerna i Borusije Dortmund, pa čak do Barselone, Atletiko Madrida ili Napolija. Od toga nije bilo ništa, Ronaldo će sve izvesnije ostati na "Old Trafordu", a ove sezone je na četiri ligaška meča samo jedan počeo u prvoj postavi. Do sada nije postigao nijedan gol niti je zabeležio asistenciju.