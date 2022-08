U pokušaju da sačuva snagu za evropske mečeve, Crvena zvezda je odlagala utakmice u Superligi koje bi joj možda bile od velike koristi pred meč godine sa Makabijem. Umesto toga, "garažiranje" je doprinelo da se izgubi ritam...

Crvena zvezda bolno je izgubila u dvomeču protiv Makabija i autogolom Milana Pavkova u završnici meča ostala bez Lige šampiona. U tim trenucima, crveno-beli su vidno ostali i bez snage za borbu protiv fizički definitivno jačeg protivnika.

Bez obzira na želju kapitena Zvezde Milana Borjana da ulije energiju ekipi pokretanjem kontre u završnici, sa željom da crveno-beli napadnu preko Mirka Ivanića, taj pokušaj ubrzavanja energetski palih saigrača završen je katastrofalno po srpski tim. Ivanić nije uspeo da uradi šta je Borjan hteo, izgubio je loptu, napravio je faul, a Milan Pavkov je iz tog prekida poslao loptu u Zvezdinu mrežu i tu je bio kraj.

Dok se meč bližio kraju, bilo je očigledno da je igračima Zvezde nestajalo snage koju su čuvali za ove kvalifikacije praktično mesec dana. Tačnije rečeno, za 31 dan za nama, crveno-beli su odigrali samo jedan superligaški meč – protiv Voždovca na "Marakani" 13. avgusta. U međuvremenu su odlučili da čuvaju energiju za evropske mečeve protiv Pjunika i Makabija, zbog toga odlagali utakmice protiv Vojvodine i Čukaričkog, ali viđeno u utorak na stadionu Rajko Mitić nije dokazalo da je to bio pravi potez.

Iako su u avgustu bili usredsređeni isključivo na evropske kvalifikacije i iako će za 26 dana ovog meseca u Superligi odigrati samo navedeni meč protiv Voždovca (do meča protiv Javora u nedelju), to se nije pokazalo kao previše korisno za formu igrača, njihovu uigranost ili spremnost da duže izdrže na terenu – mada treba ukazati i na to da su prinudnim izmenama doprinele i povrede pojedinaca, koje nedeljama prate Stankovićevu ekipu.

"Bile su prinudne izmene, videli ste... Imali smo problem sa Sanogom pre utakmice, pa smo nekako uspeli da zalečimo. Problem je imao i Pešić koji je preskočio jednu utakmicu u prvenstvu usled povrede lože. Rodić je bio rovit, ali je igrao. To su sve bile prinudne izmene. Kada se ne napravi rezultat, otvaraju se mnoga pitanja, da li sam za klupu Crvene zvezde, da li smo fizički spremni, da li dobro trčimo i igramo, koliko smo uigrani. To su pitanja koja ću dobiti u narednom periodu, ali kao što sam rekao i pred utakmicu, ako je ovo ogroman neuspeh - spreman sam da podnesem konsekvence onoga što klub odluči i navijači kažu. Spreman sam, jer sam ja jedan od njih i nemam problem da prihvatim bilo kakvu odluku od srca, jer sam dao celog sebe", rekao je Stanković posle meča.

Kao što je i Stanković zaključio slegnutih ramena, neuspeh će otvoriti niz pitanja o neuspešnim kvalifikacijama ovog leta, započetim u kasnijoj fazi u odnosu na prethodne godine. Uprkos tome što je Zvezda i pored produženog "evropskog odmora" uletela u dvomeč protiv Pjunika na turbo-pogon Osmana Bukarija, dvomeč protiv Makabija nagovestio je da bi Zvezdin Ferari možda bolje jurio u utorak da nije bio garažiran između evropskih utakmica.

Da li bi ta dva zahtevna superligaška gostovanja nadomestila crveno-belima preskočen evropski dvomeč? Teško je reći, ali je lako konstruisati za šta je tih dvestotinak minuta fudbala moglo da bude korisno. Možda bi u nekoj od tih utakmica Stankovićevi igrači, pri mirnoj bodovnoj udaljenosti od Partizana, bar sticali rutinu i navikavali se jedni na druge, pa bi i rezervista Ibrahim Mustafa u utorak zamenio iscrpljenog i "rovitog" Rodića sa više fudbala u nogama od samo 35 minuta, koliko je ukupno nastupio od kraja jula. Kao što bi i Stanković imao više prostora da testira tu "rokadu", ali i druge varijante viđene u revanšu protiv Makabija.

Posmatrajući i Kingsa Kangvu, koji je prošlog meseca komandovao i "leteo" po terenu, a u utorak bio jedva primetan kada je Zvezdi bilo potrebno da je neko povuče, teško je zaključiti da je i njemu pomoglo to što je gledao fudbal na TV-u u vikendima u kojima je većina učesnika plej-ofa za Ligu šampiona bila na terenu i zaista igrala u ritmu od dva meča nedeljno. Taj režim utorak - subota i sreda - nedelja, o kojem beogradski "večiti" rivali često govore, ovog leta praktično nije ni postojao za njih dok su trajale kvalifikacije.

Možda će ovosezonsko iskustvo poslužiti Zvezdi da sledeći put proba drugačije kada se nađe u kvalifikacijama, a na "Marakani" čvrsto veruju da se to neće dogoditi pre 2024. godine jer će narednog leta srpski šampion direktno u grupnu fazu Lige šampiona. Posle tri neuspešna pokušaja da se pod Stankovićem domognu elite, taj direktni plasman postaće osnovni i najvažniji cilj crveno-belih već od ovog, bolnog jutra nakon eliminacije protiv Makabija.