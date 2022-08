Sin Dejvida Bekama vozi se u skupocjenom automobilu.

Izvor: Profimedia/Gumu

Sin Dejvda Bekama je u centru pažnje. Bruklin Bekam uhvaćen je kako se vozi u automobilu vrijednom 1,2 miliona dolara. U pitanju je "Meklaren P1" koji je jedan od rijetkih modela u svijetu. Proizvedeno je samo 375 automobila ove marke.

Njega je u ovom skupocjenom automiblu uhvatio poznati jutjuber Danijel Mek koji je bio oduševljen kada je vidio taj model. Njih dvojica imali su kratak razgovor, interesantno je bilo da je Bruklin tek na kraju otkrio ko je, prije toga je ispričao da se "bavi kuvanjem".

"Ja sam kuvar. Pokušavam da budem najbolji na svijetu, zanima me kuvanje. Pratim svoju strast, ono što me čini srećnim", poručio je najstariji Bekamov sin na pitanje čime se bavi kada vozi ovako skup auto.

Nije dugo vremena bilo potrebno da snimak postane hit na društvenim mrežama. Očekivano, izazvao je oprečne reakcije. Neki su napadali Bruklina i tvrdili da se razbacuje novcem, dok su ga pojedinci branili zbog toga što je fino i kulturno razgovarao sa Mekom i nije se ponašao nadobudno.

Bruklin Bekam se nedavno vjenčao sa ćerkom američkog milijardera Nikolom En Pelc tako da ne čudi što u garaži ima ovakav auto. Koliko voli svoju suprugu pokazuje i svojim potezima. Na svom tijelu ima preko 100 tetovaža od čega je 70 posvećeno njoj. Nekima je to previše, mada on smatra da je to normalno.

"Vjenčani smo, zašto da ne uradim to? Razmišljao sam o tome nekoliko mjeseci i smatram da ništa ne pokazuje pravu ljubav bolje od tetovaža, to ostaje za cio život. Ona uvijek plače kada joj posvetim novu tetovažu. Volim da je iznenadim na taj način", rekao je Bruklin u intervjuu za "USA today".