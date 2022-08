Dušan Vlahović i Filip Kostić su tek zaigrali zajedno, a mogli bi da dobiju još jednog fudbalera u ekipi!

Izvor: Profimedia

Dušan Vlahović je već neko vreme tu i rešeta mreže rivala, Filip Kostić je stigao iz Ajntrahta i debutovao kada je protiv Sasuola nakon sat vremena igre zamenio Huana Kvadrada, a još jedan fudbaler je na meti Maksa Alegrija!

Kako piše italijanski novinar Nikolo Šira, "stara dama" radi sve da do kraja prelaznog roka ojača svoj napad i dovede Marka Arnautovića!

Napadač reprezentacije Austrije srpskog porekla igra fascinantan fudbal otkako je stigao u Bolonju kod Siniše Mihajlovića i to nije ostalo neprimećeno. On je bio meta Mančester junajteda, ali se klub sa "Old Traforda" okrenuo drugim rešenjima.

Kako se navodi već su obavljeni razgovori između sportskog sektora Juventusa i agenta Marka Arnautovića, a navodno je plan da Juve proda Moisea Kena i da alternativa Vlahoviću u napadu bude još jedan Srbin!

Odlična stvar za Arnautovića je što se odlično snalazi i po krilu, pa ne bi morao da čeka priliku samo kada Vlahović ne igra, a ima i iskustvo igranja u velikim klubovima u Italiji jer je ranije nastupao za Inter na samom početku svoje karijere.

Puno toga govori da bi Bolonja i Siniša Mihajlović mogli da ostanu bez svog najboljeg strelca na početku nove sezone, ali pita se nešto i klub sa "Renato dal Are".