Kilijan Mbape ovih dana pokazuje da baš voli da bude sve po njegovom.

Izvor: Twitter/@ArobaseNJRvanny/Printscreen

Fudbaleri Pari Sen Žermena odlično su započeli novu sezonu francuske Lige 1, pošto su u prva dva meča upisali dvije pobjede i postigli čak 10 golova. Ali to ne znači da na "Parku prinčeva" nema drame među velikim zvijezdama. Već puno puta se pričalo o navodno odnosima punim tenzije između Kilijana Mbapea, Nejmara, pa čak i Lionela Mesija, a sada je novi snimak pokazao da ponašanje mladog Francuza ume da bude problematično.

Sve se odigralo u 43. minutu utakmice PSŽ-Monpelje (5:2) kada je pariski tim dobio penal koji je trebalo da izvede Nejmar. Mbape, koji je već bio promašio prvi penal na meču, prilazio je Nejmaru i tom prilikom ramenom prvo zakačio Mesija, dovoljno da se Argentinac vidno uznemiri, dok je Francuz hladno odreagovao i samo nastavio.

Iako to možda nije izgledalo strašno, Mesi je istog trenutka uputio oštar pogled u pravcu Mbapea, da bi Francuz potom riješio da se malo raspravi sa Nejmarom. Tražio je od Brazilca da ga pusti da ipak on izvede penal, iako je prvi jedanaesterac na meču protraćio. Nejmar to nije dozvolio Mbapeu i potom je zatresao mrežu. Pogledajte kako je to izgledalo:

Posle pobjede 5:2 u tok utakmici, mnogo se komentarisao i potez Mbapea kada se durio jer je njegov saigrač Vitinja odlučio da loptu proslijedi Mesiju, a ne njemu. Sada se pojavio i ovaj, novi snimak zbog kojeg Mbape trpi kritike na društvenim mrežama.

Mbape je minulog proleća ostao u Pari Sen Žermenu posle prave "sapunice" u kojoj na kraju ipak nije otišao u Real Madrid. Navodno je zauzvrat od rukovodstva kluba dobio odrešene ruke za mnoge stvari i status prve zvijezde ekipe, bez obzira na to što je tu i veliki Mesi. Takođe nezvanično, Mbape je dobio moć i da utiče na izbor trenera i sportskog direktora na "Parku prinčeva".

Da li će to doneti Pari Sen Žermenu dugo očekivanu, prvu titulu prvaka Lige šampiona? Najveći teret je sada upravo na Mbapeu, a on se ovako ponaša: