Mnogi sanjaju da igraju za klub za koji navijaju, ali iako je Oliver Gil imao šansu da ostvari svoj san odustao je od njega. I ne kaje se!

Izvor: Profimedia

Kada je Mančester junajted završavao svoju grupnu fazu Lige šampiona 2009, godine mečom sa Volfsburgom u kome nijedan tim nije imao imperativ pobjede na teren su izašli kombinovani timovi. Ser Aleks Ferguson je tada na klupu stavio neke mlade momke, a među njima je bio Oliver Gil.

Sin dugogodišnjeg prvog operativca Junajteda Dejvida Gila nije tu bio samo zbog oca, zaista je bio talentovan i 2011. godine ponuđen mu je viđegodišnji ugovor sa klubom. Kao defanzivac koji bi bio podrška i rezerva Nemanji Vidiću i Riju Ferdinandu bio je dio planova slavnog kluba, ali je on to odbio zbog škole!

"Razmišljao sam da ostanem u klubu, ali prvu godinu u seniorskom timu sam posmatrao kao neku vrstu pauze, da vidim šta da radim u životu. Imao sam iskustvo toga što sam nekoliko puta bio na klupi, sa rezervnim timom sam osvojio ligu i bilo mi je zabavno. Toliko sam napredovao kada sam trenirao sa prvim timom i bilo je to sjajno iskustvo. Igrao sam sa mojim idolima poput Gigsa i Skolsa i to je bila privilegija", ispričao je Gil.

Ipak nakon što je dobio nagradu za najboljeg igrača rezervnog tima i posle pozajmice u Brenfrodu, ipak je odlučio da umjesto nastavka karijere u Mančesteru upiše ekonomiju na Durnam univerzitetu!

"Mislim da bih uspio u karijeri kao fudbaler da sam ostao, čak je bilo zanimljivo samo biti u svlačionici. Bila je jako teška odluka da napustim fudbal i mnogo su me puta pitali zašto sam to uradio. Niko mi nikad nije rekao da sam dobro izabrao, ali ostao sam pri tome. Ponekad se pokajem kad radim prekovremeno, ali ne često", rekao je on.

Oliver Gil je umjesto fudbala i Lige šampiona izabrao fakultet, a kada ga je završio počeo je da radi za osiguravajuće kompanije gdje priznaje da su ponekad smjene duge i po 12 sati. Ipak kada je shvatio da ne može da igra na najvišem nivou, napustila ga je želja za fudbalom.

"Nije to bio jedan momenat u kome sam shvatio da neću igrati pa sam odlučio da odem. Kada sam otišao na pozajmicu i shvatio da ne mogu da igram na tom nivou, da neću biti premijerligaški igrač i da imam limite, odlučio sam da probam sa fakultetom", otkrio je Gil.