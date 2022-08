Španska glumica bez dlake na jeziku govorila o ljubavnom životu sa doskorašnjim fudbalerom Reala.

Nakon devet godina - kraj. Real Madrid je još tokom prethodne sezone odlučio da ne produži saradnju sa Iskom (30) i da nekadašnjeg španskog reprezentativca ovog leta pusti da nađe novi klub. Nakon više od 350 mečeva u dresu tima iz Madrida i osvojenih 19 trofeja, kreativni vezista može da traži tim.

Za sada mu to nije pošlo za rukom pošto još nema informacijama da je potpisao ugovor za narednu sezonu, a to je verovatno najviše obradovalo njegovu suprugu. Španska glumica Sara Salamo (30) sada ima više vremena da provodi sa mužem, a sudeći po nekim njenim ranijim izjavama, to često rade u krevetu.

Gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, Sara je pojasnila zašto Isko i ona na seks gledaju kao na takmičenje i koliko čeasto ga upražnjavaju.

"Veoma smo takmičarski nastrojeni. Oboje, i on i ja. Imamo seks svakodnevno. Znate, nismo želeli da gostujemo u ovoj emisiji dok nismo bili sigurni da na pitanje 'koliko često imamo seks?' ne odgovorimo 'svakog dana'. Izdala sam knjigu, pa nismo mogli sve da postignemo. Imali smo mnogo posla oko toga, a tu su i deca. Ali, mi smo kompetitivni", ispričala je Sara.

Inače, Sara i Isko zajedno su od 2017. godine, a do sada imaju dvoje dece, dok španski vezni fudbaler ima sina iz svoje prethodne veze sa Viktorijom Alarkon.