Ofanzivni fudbaler Egor Prucev želi da pojača Crvenu zvezdu i ostalo je samo da njegov klub pristane na to!

Izvor: Instagram/prutsev_jr/printscreen

Crvena zvezda je dogovorila sve detalje, a ruski fudbaler Egor Prucev (19) uskoro bi mogao da postane novi igrač srpskog šampiona. Ofanzivni vezni igrač za kojeg su prethodnih dana bili zainteresovani Zvezda i CSKA iz Moskve prelomio je i odlučio da karijeru nastavi u Srbiji.

Ekskluzivne informacije o razvoju ovog transfera donosi ugledni ruski portal "Čempionat", koji tvrdi da su svi detalji ugovora između srpskog šampiona i ruskog kluba dogovoreni. Ostalo je još samo da se dogovore Crvena zvezda i Soči, klub za koji Prucev nastupa od 2019. godine.

"Lični uslovi ofanzivnog veznog igrača su dogovoreni. Ostalo je još samo da se dogovre Crvena zvezda i Soči", potvrdio je za "Čempionat" izvor blizak ruskom klubu.

Prucev važi za talentovanog igrača, ali do sada je retko dobijao priliku u prvom timu Sočija. On je odigrao samo jedan meč - i to 12 minuta - protiv Krasnodara u Premijer ligi Rusije, pre skoro dve godine. Krenuo je posle toga na pozajmice, pa je upisao nastupe za trećeligaša Tekstičik iz Ivanova i drugoligaša Neftehimik iz Niženkamska. U drugom rangu ruskog fudbala za samo polusezonu ostavio je sjajan utisak, pošto je u nimalo lakom takmičenju na 13 mečeva imao tri gola i dve asistencije.

Time je privukao pažnju CSKA iz Moskve, koji je želeo da ga ovog leta odvede u glavni grad Rusije, tamo gde igra njegov tri godine stariji brat Danil. On je već prvotimac moskovskog Spartaka, ali se sada čini da braća Prucev neće igrati u istom gradu tokom tekuće sezone. Po ruskim medijima, selidba u Boegrad mnogo je realnija opcija za mlađeg od dvojice braće Prucev.

Pogledajte kako on igra: