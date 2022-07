Inter Zaprešić zvanično je prestao da postoji.

Izvor: MN Press

Zvanično je - Inter Zaprešić više ne postoji. Poznati hrvatski klub, osvajač Kupa Hrvatske 1992. i drugoplasirani u sezoni 2004/05 više se neće takmičiti, nakon što je posle ogromnih problema pokrenut postupak za stečaj. Sve to je najteže palo prvom čoveku kluba, Branku Ljaljaku.

"Da vam budem iskren, to je moj najveći životni poraz i neuspeh. No, izuzetno sam ponosan na istoriju Intera i sve što je napravio, a za šta sam delom i ja bio zaslužan. Što se kluba tiče, priprema se stečan, a osnovan je novi klub koji će nastaviti da se takmiči u svim omladinskim kategorijama", rekao je on za portal "Index".

"Što se mene tiče, moj život u fudbalu je završio. Imam 61 godinu, previše sam bio u tome i previše sam se potrošio. Ugrozio sam i sebe i svoju porodicu i puno vremena će mi trebati da saniram dubioze koje sam napravio sam sebi da pokušam spasiti klub", dodao je Ljaljak.

Klub za koji su igrali Luka Modrić i Vedran Čorluka imao je u jednom trenutku dogovor sa Dinamo Zagrebom da postane praktično "filijala" šampionu Hrvatske sa Maksimira, ali se to nije dogodilo jer su "modri" odustali. Klub su tužili bivši igrači Serdar Serderov i Borislav Conev i taj novac Inter nije uspeo da isplati. "Prema presudi smo obojici ostali dužni 235.000 evra i taj novac jednostavno nismo uspeli da nabavimo", dodao je Ljaljak.

Inter Zaprešić je pre 17 godina igrao dvomeč Kupa UEFA protiv Crvene zvezde, u kojem su crveno-beli bez problema prošli, a utakmicu u Beogradu obeležio je incident. Navijači Zvezde pogodili su telefonom trenera Intera i zbog toga je "Marakana" odlukom UEFA morala da bude zaključana na početku grupne faze te jeseni.

Inter nikad posle toga nije dostigao slične visine, niti učestvovao u trci za titulu, a prošle sezone nastupao je u drugoj ligi i završio na trećem mestu tabele. Sada će u Zaprešiću nastati novi klub, Inker, koji će biti registrovan kao novo pravno lice i kojem će igrati samo omladinci. Ljalak je najavio da se povlači iz fudbala.