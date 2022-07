Barselona je dovela i Roberta Levandovskog, ali ne može da registruje pojačanja...

Izvor: Printscreen/YouTube/FC Barcelona

Barselona dovodi pojačanja, izdvaja milione, a u isto vreme ima zabranu registracije novih igrača. Tako tvrdi nemački "Bild".

Kako se navodi u tekstu Robert Levandovski ne može da debituje za španski tim dok se ne reše određena dugovanja. Sva Barsina pojačanja, uključujući i poljskog napadača, mogu da igraju samo na prijateljskim mečevima, jer tako nalažu propisi španske lige.

"La Liga ima stroga pravila registracije igrača. Nisu registrovani ni Levandovski, ni Rafinja, Frank Kesi i Andreas Kristensen", piše ovaj nemački list.

Barsa navodno ima dug veći od milijardu evra i zbog toga su od igrača tražili da smanje svoje plate, tako su primanja u odnosu na prošlu sezonu smanjena sa 347 na 97 miliona evra.

Među onima koji na to nisu pristali su Frenki de Jong i Memfis Depaj pa klub na sve načine pokušava da im pronađe novi angažman. Za Frenkija je zaintereosvan Mančester junajted, ali on ne želi na "Old Traford". Što se Memfisa tiče, javio se Totenhem, mada pregovori za sada ne odmiču.

Katalonci imaju sve manje vremena, pošto nova sezona počinje 12. avgusta. Do tada će morati da reše problem oko registracije. U suprotnom Ćavi neće moći da računa na nove igrače na startu šampionata protiv Rajo Valjekana.