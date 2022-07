Tužne vesti stigle su iz svega fudbala, preminuo je Nikola Radmanović, bivši fudbaler Crvene zvezde.

Izvor: MN Press

Tužne vesti pogodile su fudbal u regionu, Nikola Radmanović, bivši fudbaler Crvene zvezde je preminuo.

Nekadašnji igrač crveno-belih dugo se borio sa šećernom bolesti i nažalost nije uspeo da je pobedi. Prema pričama ljudi koji ga znaju u Crvenki, odao se porocima i dosta vremena provodio je u kafani...

3

Radmanović rođen je u Bihaću, igroa je na poziciji zadnjeg veznost, a profesionalnu karijeru počeo je u Vrbasu. Potom je prešao u Bečej, a tu je privukao pažnju tima sa Marakane. Proveo je četiri sezone u Zvezdi, odgirao 91 meč u eri trenera Ljupka Petrovića.

Bio je akter čuvenog 100. večitog derbija odigranog na "Đurđevdan" 1995. godine kada je Zvezda posle preokreta pobedila Partizan pred više od 80.000 ljudi. Posle toga prešao je u špansku Meridu.

Po završetku fudbalske karijere bavio se trenerskim poslom, bio je pomoćnik Vladimiru Petroviću Pižonu u Zvezdi u sezoni 2009/10, ali je veći deo staža proveo u omladinskoj školi. Kako kažu svedočenja ljudi iz Crvenke, mesta gde je živeo, odao se porocima.

"Radmanović je bio čovek velikog šarma, duhovit na terenu i van njega, imao je ukus za sve što je lepo. Voleo je ljude, muziku, društvo, kafanu. Družio se sa najvećim zvezdama domaće estrade, dovodio ih je u Crvenku. Svojom pojavom zaustavljao je saobraćaj, bio je idol mladih. Bilo gde da je seo, odmah bi stiglo piće za njegov sto. Živeo je Nikola buran život, kao i većina mladih ljudi, nije razmišljao šta će biti sutra. Ako je on pevao pesmu 'Kafana je moja sudbina', onda je pevao istinu, jer mu je to bila. I kao radno mesto i kao drugi dom i kao pogibija koja će mu odneti godine, zdravlje i novac koji je trošio, delio,ostavljao po kockarnicama. Dok su drugi igrači da zarade, on je igrao za poroke", napisali su o njemu na Fejsbuk stranici Crvenke 2019.godine.