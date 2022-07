U Borcu iz Banjaluke i te kako imaju razumevanja za težak poraz u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Nenad Lalatović je ovog leta se na klupu banjalučkog Borca i želi da sa njima postane šampion Bosne i Hercegovine, međutim početak nije bio onakav kakvom su se svi nadali.

Borac je slavio na premijeri u Konfencijskoj ligi protv B36 Toršavna (2:0 u Modriči), međutim u revanšu je došlo do velikog opuštanja protiv "konobara i amatera" kako su pejorativno u tamošnoj javnosti predstavljani Farani. Banjalučani su to osetili na svojoj koži jer su poraženi 3:1 i potom su eliminisani na penale.

Bolje su Lalatovićevi momci krenuli u penal seriji, ali potom su Piščević i Subić promašili svoje udarce sa "kreča", tako da se Borac pognute glave vratio u Republiku Srpsku.

Tamo će ih sačekati žestoke kritike jer su navijači potpuno razočarani startom sezone i sve više se priča o smeni.

"Poraz koji boli i koji nismo očekivali. Imali smo prednost i upozoravali smo igrače da ne sme doći do opuštanja. Oni jesu amateri, ali danas svako igra fudbal. Jeftino smo primili golove, nakon naših grešaka, posle smo imali šanse koje nismo iskoristili i to je to. Sada se okrećemo prvenstvu i trener Nenad Lalatović i igrači imaju našu apsolutnu podršku", rekao je potpredjsednik Borca, Bogoljub Zeljković za "Nezavisne novine".

"Imali smo malo vremena da se sve kockice uklope jer smo doveli dosta pojačanja. Lalatović nema čarobni štapić. Kažem, verujemo njemu i igračima. Video sam da ima dosta negativnih komentara, kako medija tako i navijača, ali pozivam sve na strpljenje. Svi smo nezadovoljni, svima nam je teško, ali moramo da dignemo glavu i nastavimo da radimo. Kažem, okrećemo se prvenstvu", dodao je Zeljković.

Na pitanje da li će biti kazni za fudbalere Borca i da li je možda Nenad Lalatović ponudio ostavku, Zeljković je poručio da će tek sutra imati sastanak sa svima, ali da neće biti promena.

"Videćemo da li će biti kazni. Pričao sam sa trenerom i nije ponudio ostavku. Čak i da jeste, ona ne bi bila prihvaćena. Od kada je došao u klub vide se pozitivne promene i treba nam još vremena da sve uklopimo kako treba".