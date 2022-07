Reprezentacija Gane se ozbiljno pojačala igračima koji su uglavnom rođeni daleko od zemlje iz koje vuku poreklo.

Izvor: Profimedia

Selekcije Portugala, Urugvaja i Južne Koreje bolje da se zabrinu, jer reprezentacija Gane se za predstojeće Svetsko prvenstvo pojačava kao da je klub, a ne nacionalni tim.

"Crne zvezde" su u proteklom periodu u pravoj ofanzivi i uspeli su da u reprezentaciju dovedu čak šestoricu fudbalera koji su ranije nosili dresove Španije, Engleske, Nemačke...

Vest da je zvezda Atletik Bilbaa Injaki Vilijams pristao da zaigra za zemlju iz koje vuče korene i tako prvi put da sebi priliku da se nađe na Svetskom prvenstvu, oduševila je čitavu Ganu.

Ali fenomenalni 28-godišnji Injaki - koji već šest sezona u Primeri igra svaki od 38 mečeva u sezoni - nije jedini kojeg je Gana uspela da privoli i dovede u reprezentaciju zemlje iz koje korenima potiče.

Injaki Vilijams je 17 puta igrao za mladu reprezentaciju Španije, jednom i za A tim u seniorskoj selekciji, ali kako nikad više nije igrao, on može da promeni reprezentaciju. I to je i uradio, što je nedavno potvrdio.

Najpoznatije ime koje je Gana dovela jeste Injaki, ali tu je i Tarik Lampti. Ovaj 21-godišnji defanzivac Brajtona je igrao za mlađe selekcije Engleske, ali će i on sada obući dres Gane.

Mohamed Salisu takođe stiže iz Engleske, a on je jedini od šestorice igrača koji je zapravo rođen i odrastao u Gani. Do sada su igrača Sautemptona optuživali da je odbijao da igra za nacionalni tim, ali to sada više neće biti slučaj.

Trio iz Nemačke popunjava ovu listu. To su dva igrača Hamburga - napadač Ransford Jeboa Kenigsderfer i defanzivac Stefan Ambrosijus. Takođe, tu je i defanzivac Darmštata Patris Fajfer. Svi oni su igrali za mlađe selekcije Nemačke, a sada će postati deo selekcije Kine.

Inače, Gana pokušava da privoli još dvojicu igrača. Kalum Hadson Odoji i Edi Nketija iz Čelsija i Arsenala nisu pristali na takvu promenu.