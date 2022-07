Patrik Andrade je očito uneo mnogo pozitivne energije u redove Partizana i van terena.

Izvor: Youtube/screenshot/FK Partizan Beograd

Fudbaleri Partizana završili su pripreme u Sloveniji i vratili se u Srbiju pred početak nove sezone Superlige koja startuje narednog vikenda. Crno-beli su u subotu izgubili od Fenerbahčea u poslednjoj prijateljskoj utakmici, ali očito je da je u timu sve vreme sjajna atmosfera.

To su odlično pokazali i novo pojačanje Partizana Patrik Andrade i njegov sunarodnik Rikardo Gomeš. Njihov snimak na samom kraju priprema nasmejao brojne fanove, kada se Andrade obreo u ulozi novinara.

Andrade je još ranije sve uspeo da nasmeje kada je samog sebe nazvao "Patriković", a sada je vodio razgovor sa Rikardom Gomešom. On je imitirao voditelja emisije, a razgovor je dostigao vrhunac kada je Gomeš dodelio "trofej" Filipu Holenderu za najboljeg strelca.

Ipak, Patriku očito srpski jezik još uvek nije idealan, pošto je želeći da spomene Holenderov nadimak "Fićko" upotrebio psovku koja je iznenadila čak i Rikarda.

"Da li ti znaš šta to znači? Ne to, ne to!", pokušavao je Rikardo da mu objasni da je sve vreme psovao.

Iza kamera se moglo čuti dosta smeha prisutnih, a Patrik je potom razgovarao i sa Bibarsom Nathom. Evo kako je izgledala ta simpatična scena: