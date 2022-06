Stefan Marković je pesmu posvetio saigraču sa kojim je dugo delio i klub i reprezentaciju.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je osvojila titulu šampiona Srbije pobedom nad FMP-om, a Stefan Marković je uspeo da kompletira tripletu pošto je stigao u klub tokom sezone.

Iskusni plejmejker došao je u novembru i odigrao je preko 50 mečeva za klub, a osim sjajnih partija protiv Partizana u Kupu Radivoja Koraća i finalu ABA lige, navijači su ga upamtili i po jednoj hit pesmi još posle titule u regionalnom šampionatu!

Snimljen je Marković kako peva hit Ane Nikolić "Mišo moj", a taj video je ubrzo postao viralan. Ipak, niko nije znao zašto je baš tu pesmu odabrao nekadašnji reprezentativac Srbije. Sada je objasnio, to je bilo namenjeno Milošu Teodosiću!

"Uh ne, nije ta pesma zaštitni znak svlačionice Zvezde. To je interesantna priča, tako ja Tea zovem i to sam mu non-stop pevao kada smo igrali zajedno i sasvim slučajno je sada postala hit. Trenutno živimo u modernom svetu tehnologije, lako to cirkuliše", nasmejao se Marković.

S obzirom na to da popularni Pefi ima još godinu dana ugovora sa Zvezdom i da se Viruts sa Teodosićem vratio u Evroligu, novinari su ga pitali i hoće li možda opet to pevati sunarodniku.

"Videćemo kad dođe to, dogovorićemo se ja i on", sa osmehom je zaključio Marković.