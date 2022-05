Najavljeno kada će zvanično prodati klub.

Izvor: Profimedia

Ruski tajkun Roman Abramovič definitivno je napustio Čelsi i oglasio se uoči prodaje američkom konzorcijumu za 4,25 milijardi funti. Nakon što je klub ozvaničio da će u ponedeljak sve biti gotovo, oglasio se i Rus.

On je naveo da je to što je bio vlasnik Čelsija bila čast kakva se pruža jednom u životu. Na čelu kluba bio je 19 godina i za to vreme dva puta je podigao trofej Lige šampiona. Naravno, osvojio je svaki dostupni pehar - pet titula Premijer lige, dve titule LŠ, dve Lige Evrope, pet FA kupova, tri Liga-kupa i Svetsko prvenstvo za klubove.

"Prošlo je skoro tri meseca od kada sam objavio nameru da prodam Čelsi. Tokom tog perioda, čitav tim saradnika radio je naporno da bi našao pravog kupca za Čelsi, nekog ko bi bio u najboljoj poziciji da uspešno vodi klub u sledeće poglavlje. Vlasništvo nad klubom donosi i veliku odgovornost. Od kada sam pre skoro 20 godina došao u Čelsi, svedočio sam iz prve ruke tome šta sve ovaj klub može da ostvari. Moj cilj je bio da osiguran da sledeći vlasnik ima takav pristup da omogući uspeh muškog i ženskog tima, kao i da ima volju i motiv da nastavi da razvija sve ključne aspekte kluba, kao što su akademija i suštinski važan posao Čelsijeve fondacije", rekao je on.

"Zadovoljan sam time da je naš posao došao do uspešnog kraja. Predajem Čelsi novi vlasnicima i želim im puno uspeha - na terenu i van njega. Bila je čast kakva se pruža jednom u životu da budem deo ovo kluba i voleo bih da zahvalim svima - bivšim i sadašnjim igračima, osoblju, kao i naravno navijačima na ovim neverovatnim godinama", naveo je on između ostalog.

Abramovič je prodao klub u jeku oštrih finansijskih sankcija koje mu je uvela engleska vlast posle ruske invazije na Ukrajinu, a sve zbog oligarhovih bliskih veza sa Vladimirom Putinom.