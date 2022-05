Granit Džaka se obrušio na svoje saigrače iz Arsenala poručivši da su odigrali očajno protiv Njukasla.

Izvor: YouTube/Screenshot/Sky Sports Football

Arsenal je imao sve u svojim rukama i delovalo je da će prvi put posle šest godina uspeti da izbore učešće u Ligi šampiona, ali porazi u "malim" utakmicama će ih najverovatnije koštati četvrtog mesta.

Totenhem ih je pobedio 3:0 i pritom iskoristio njihove brojne kikseve u poslednjih nekoliko nedelja, pa im je tako posle Kristal palasa, Brajtona i Sautemptona - planove sinoć pomutio i Njukasl. "Svrake" su slavile 2:0 i tako ostavile Arsenal na dva boda daleko od Totenhema pred poslednje kolo Premijer lige.

Trebalo bi da "pevci" imaju lakši zadatak jer se sastaju u gostima sa već prežaljenim Noričom, dok Arsenal dočekuje Everton koji se grčevito bori za opstanak i vrlo im je važno da dođu do pozitivnog rezultata.

Ali, dobra vest je da atmosfera unutar svlačionice u Arsenalu nije dobra, o čemu govore i reči iskusnog Granita Džake. Bivši kapiten kluba je ponovo dao nespretnu izjavu posle meča na "Sent Džejmsisu" koja se verovatno neće dopasti Mikelu Arteti pošto nije odredio Švajcarca za "ribanje fudbalera".

"Teško je pronaći prave reči. Od prvog do poslednjeg minuta izgledali smo kao da ne zaslužujemo da budemo na terenu. Ne mogu da objasnim zašto. Nismo igrali prema planu, nismo slušali trenera", rekao je Džaka i dodao:

"Užasno smo odigrali. Ovakvom igrom ne zaslužujemo Ligu šampiona, a ni Ligu Evrope".

Izvor: Profimedia

Arsenal je na tom susretu napravio dosta kikseva u odbrani, Ben Vajt je postigao autogol, pa je između ostalog i njega Džaka "dokačio" u intervjuu posle utakmice.

"Ne znam zašto ne radimo ono što trener od nas traži. Ako nisi spreman za utakmicu, ostani kod kuće. Bez obzira na svoje godine. Ako si nervozan, ostani na klupi ili kod kuće. Treba da imaš m**da da izađeš ovde i da igraš. Ovo je bila jedna od naših najvažnijih utakmica i zato se izvinjavam", rekao je nervozni Džaka.

Legendarni fudbaleri Gari Nevil i Džejmi Karager, koji danas rade kao komentatori, nisu bilo zadovoljni rečima koje je Džaka uputio posle utakmice i poručili da je i sam nekada znao da bude katastrofalan.

"Lako je biti jak na rečima tokom intervjua, treba to biti i na terenu. Prozvao je neke mlade igrače i neke nedovoljno spremne. Meni se sviđa kad je netko direktan, ali lako je to. I on je bio deo tima, svi su zajedno bili uključeni u to...", poručio je Karager dok je kritikovao švajcarskog vezistu.