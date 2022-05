Hari Megvajer je oženio Fern Hokins, svoju ljubav iz tinejdžerskih dana, ali posle dosta tajnovitosti.

Izvor: Profimedia/Instagram/_fernhawkins/Printscreen

Hari Megvajer je prethodnih godina bio često kritikovan kao kapiten Mančester junajteda i najskuplji defanzivac svih vremena. U proteklom periodu je imao mnogo problema, dobijao je anonimne pretnje bombom, a sada je rešio da se nakon svega toga obraduje lepim stvarima.

Megvajer je u četvrtak u strogoj tajnosti oženio svoju izabranicu Fern Hokins!

On je iskoristio nekoliko slobodnih dana u Mančester junajtedu kako bi sklopio brak sa Fern, njegovom dosadašnjom verenicom i devojkom s kojom je već dugi niz godina u vezi.

Megvajer i Fern imaju već i dvoje dece, kćerke Lili Sejnt i Pajper Rouz, a kako britanski "Miror" piše, niko nije znao da će do ovog venčanja doći. Štaviše, navodi se i da su roditelji zaljubljenog para jedini bili prisutni na ceremoniji, kao i da su i oni za to saznali tek na dan venčanja, i to SMS porukom.

Novopečeni bračni par planira i da napravi zabavu povodom ovog venčanja, ali tek tokom leta u Francuskoj, kada se završi Megvajerova sezona u Premijer ligi.

Nema indicija da li su Megvajer i Fern odlučili da se u ovako strogoj tajnosti venčaju usled negativnih iskustava koje su imali u prethodnom periodu i pretnji koje je fudbaler dobijao. Ovo je Fern Hokins: