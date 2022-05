Komnen Andrić sa Dinamom juri titulu i ističe da su neke stvari mnogo sređenije u Hrvatskoj nego u Srbiji.

Izvor: Youtube/screenshot/Podcast incubator

Dinamo iz Zagreba se ove sezone bori za titulu sa Hajdukom i Osijekom, a jedan od igrača koji juri titulu sa "modrima" je i srpski napadač Komnen Andrić. Ovaj bivši fudbaler OFK Beograda je eksplodirao od dolaska u Hrvatsku, gde je prvo igrao za Inter iz Zaprešića.

Potom je prešao u Dinamo, a sada je gostujući u "Podkast inkubatoru" uporedio uslove za fudbalere u obe lige. Po njegovom mišljenju u Hrvatskoj vlada mnogo bolja atmosfera za same igrače, pogotovo nakon što je ogroman novac ušao u HNL.

"Što se toga tiče iskren da budem nisam čuo da ima kašnjenja plate, a to mnogo utiče na igrače. Kada sam igrao u Srbiji kada su kasnile plate po pet-šest meseci, dobiješ platu na svaka tri-četiri meseca. Živeo sam tada sa igračima koji nisu imali za kiriju i teško je to. Kada igrač ne može da se usredsredi samo na fudbal i da se fokusira na izvedbu na terenu to je mnogo teško", okrio je Andrić.

Takođe je istakao da je liga mnogo bolja i pre svega mnogo izjednačenija nego 2017. godine kada je prvi put zaigrao u HNL-u.

"Otkad sam ja došao u Hrvatsku tad je sve funkcionisalo tako da kada igraš protiv Hajduka, Dinama i Rijeke bojao si se da li ćeš da primiš tri, pet ili sedam golova. Danas se to puno promenilo. Prvo promenjeni su svi tereni, tereni su više nego idealni. Dovedeno je puno stranaca, puno stranih trenera. Platežna moć je puno bolja, mnogo je napredovala liga", dodao je on.