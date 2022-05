Mladi čuvar mreže Crvene zvezde Stefan Marinković je pretučen u Beogradu. Ovo je priča o njemu.

Izvor: Youtube/screenshot/Crvena Zvezda

Strašne vesti potresle su srpski fudbal. Mladi golman Crvene zvede Stefana Marinkovića (17) je brutalno pretučen u Beogradu. Posle jedne rođendansle žurke je došlo do sukoba u jednom restoranu. Prema nezvaničnim informacijama "Kurira" trojica muškaraca su ga napala na parkingu jednog tržnog centra i tada je došlo do fizičkog obračuna, tuče i šibanja kaišem.

Srećom, uspeo je da pobegne i da potraži pomoć od slučajnih proaznika. Kako se navodi do sukoba je došlo kada je pokušao da spasi rođaku od trojice muškaraca koja su je maltretirala na rođendanu. Stefana su prebacili u Urgentni centar gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Malo ko je do sada bio upoznat sa kvalitetima mladog čuvara mreže, a on je bio i na pripremama u Antaliji sa prvim timom i trenerom Dejanom Stankovićem. Nedavno je dao i zanimljvi intervju za klupsku televiziju baš u Turskoj.

"Jedno veliko iskustvo za mene. Prve su mi pripreme as prvim timom, svi su me super prihvatili, atmosfera je odlična. U Zvezdi sam od malena. Počeo sam od baze, od nekih šest godina. Sećam se prvih treninga, tada nije bila formirana starija selekcija, pa sam trenirao sa starijima, tako je i dan danas. Tako ide kroz celu školu. Kako sam izabrao Zvezdu? Porodica i svi navijaju za klub, išao sam na utakmice kao mali i eto", rekao je Marinković.

Uglavnom deca maštaju da daju golove, Stefan je izabrao mesto među stativama.

"Od malena sam bio golman, krenuo sam da branim još od tad. To je drugačija pozicija od ostalih, jako je važna u fudbalu, hteo sam da se razlikujem od drugih i to sam izabrao. Nikada se nisam premišljao, znao sam oduvek da ću biti golman i tako je i došlo. Moram da kažem da mi je mnogo pomogao trener Bojan JOrgačević koji sada radi u grafičaru, kao i moja familija koja je bila uz mene."

Već sada ga porede sa velikim imenima.

"Prija mi, lepo je čuti. Fokus je na treninzima i utakmicama, rad je bitan. Od svih prvotimaca učim, svi su izvanredni momci, od svhi mogu dosta da naučim. Razlike u seniorskom fudbalu su jači dueli, šutevi, navikao sam se već. Nema više treme."

Za njega kažu da ga krasi dobra igra nogama.

"U savremenom fudbalu golman mora da zna da igra nogom, to se sada preferira, sada je to moranje. Dobro mi ide za sad. Šta pamtim do sada? Prošle godine sam trenirao sa prvim timom, bio sam na klupi sa Novim Pazarom. Pamtim meč sa Empolijem u Ligi šampiona za omladince."

Već radi na različitim tehnikama.

"Trener golmana, Italijan ima drugačiju tehniku, sada mogu da korigujem, da imam dve različite tehnike i to može da mi pomogne na golu. Dobro čitam igru, predviđam dobro gde može da dođe lopta. Popravio bih rad na svim stvarima, da nadogradim tehničke detalje."

Za kraj je otkrio da ima jedan san.

"Sanjam da stanem na gol Zvezde i to mi je za sada osnovni cilj. Da nastavim da se dokazujem Misteru i da ostanem gde sam i sad", zaključio je Marinković.