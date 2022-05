Najbolji mladi fudbaler Crvene zvezde Strahinja Eraković mogao bi na leto da promeni sredinu, a za sada je na njega "oko bacio" Dinamo iz Moskve.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda će najverovatnije tokom leta ostati bez Strahinje Erakovića pošto na "Marakani" žele da naplate njegove dobre igre, a već sada je jasno da će biti ponuda za njega!

Poznati ruski sajt "Sport Ekspres" prenosi da je za Erakovića zainteresovan Dinamo iz Moskve. Pažljivo su pratili igre srpskog defanzivca koji je blistao tokom proleća, a potreban im je fudbaler koji će zameniti Ivana Ordetsa, njihovog sjajnog defanzivca iz Ukrajine koji je napustio klub zbog rata.

Eraković nije među grupom "nedodirljivih" koja neće napustiti Zvezdu u narednih godinu dana, pa će sigurno sa "Marakane" saslušati ponudu koju je spremio Dinamo iz Moskve.

Sve ispod 4 miliona evra teško bi zadovoljilo apetite u Crvenoj zvezdi...

Za sada nije poznato koliko novca je spremio sportski direktor Željko Buvač, nekadašnji najbliži saradnik Jirgena Klopa, ali jasno je da je pratio razvoj mladog reprezentativca Srbije. Ono što je jedini problem je da li će UEFA uopšte dozvoliti ruskim klubovima da kupuju tokom letnjeg prelaznog roka, pošto su već uvedene određene zabrane zbog rata u Ukrajini.

To je jedino što bi moglo da "koči" odlazak Erakovića u Rusiju, s tim da isti izvori iz ove zemlje govore da nije jedini kandidat za naslednika Ordetsa i da zato još nisu počeli zvanični pregovori.

"Verovali smo u Strahinju sve ove godine i podržavali ga. Prolazio je i kao omladinac pripreme sa prvim timom, a potom vrlo rano dobio priliku, i znali smo da ako budemo imali strpljenja, Eraković će postati još jedan u nizu velikih bisera koje je Zvezda 'izbacila' iz svoje škole. On je to definitivno potvrdio i na ovom derbiju, jer je bez dileme bio najbolji akter utakmice i u potpunosti uštopovao sve napadače rivala. Dominirao je do te mere da je lako rešavao duele 'jedan na jedan' i kontrolisao situaciju u polju, a često se i priključivao napadima. Zvezda ima možda i najbolji štoperski tandem u ovom veku, i to smo potvrdili ne samo u domaćem prvenstvu, nego i mečevima u Evropi. Eraković je apsolutno zaslužio da ponese i dres A reprezentacije i da se nađe na Svetskom prvenstvu u Kataru, jer u ovom trenutku Srbija nema boljeg štopera od njega. Najbolji dokaz za to je veliko interesovanje za njega od strane najvećih evropskih klubova", poručio je nedavno generalni direktor kluba Zvezdan Terzić.

Strahinja Eraković, poznat i po nadimku "Čupo", odigrao je ove sezone za Crvenu zvezdu čak 37 utakmica u svim takmičenjima i doprineo je jednom asistencijom, dok još čeka prvenac u dresu kluba u kome je ponikao.