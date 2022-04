Tako to rade veliki klubovi, iako sigurno nije bilo lako!

Izvor: Profimedia

Real Madrid je u subotu ubedljivo pobedio Espanjol (4:0) i osvojio titulu, proslavivši je odmah sa Rafaelom Nadalom. Odmah posle utakmice, oglasila se i Barselona - čestitkom. "Barselona čestita Real Madridu osvajanje njihove 35. titule"; napisano je u poruci koja je odmah postala viralna na Tviteru. Lep potez velikog kluba.

FC Barcelona congratulates Real Madrid on achieving their 35th La Liga title. — FC Barcelona (@FCBarcelona)April 30, 2022

Za to vreme, u Madridu je bila žurka koja neće biti dugačka, jer ekipu Karla Anćelotija u sredu očekuje spektakl - revanš protiv Mančester sitija posle čudesnog meča u Engleskoj. S obzirom na to da će Nadal tada biti u gradu, na turniru na kojem bi mogao da se sretne sa Novakom Đokovićem, Rafa bi mogao da ponovo dođe na stadion i da podrži tim za koji navija.

Zanimljivo je to što Rafa navija za "kraljeski klub", s obzirom na to da mu je stric Migel Anhel Nadal igrao za Barselonu i vodio ga na trening da upozna svog idola. Uprkos tome, rekorder u broju grend slem titula otkrio je da su svi u porodici oduvek navijali za Real, a da se to samo delimično promenilo kada je stric obukao dres "Blaugrane" i nosio ga kroz čitave devedesete.

Zbog te ljubavi prema Realu, danas je jako lep dan za čuvenog tenisera. Njegov klub je vratio titulu na Santjago Bernabeu nakon što je proteklih godinu dana provela u vitrinama Atletiko Madrida. Sa druge strane, Barselona je poslednji šampionski pehar osvojila 2019. i sudeći prema tome kako sezonu završava Ćavijev tim, a kako Karim Benzema i Luka Modrić, na Nou Kampu će morati mnogo da se potrude da bi ugrozili šampiona.

Real je osvojio titulu četiri kola pre kraja sezone, što dovoljno govori o tome koliko je tim Karla Anćelotija bio konstantan u Primeri, iako je doživeo izuzetno bolan poraz u nedavnom El Klasiku, kada ga je Barselona ponizila pred domaćim navijačima.