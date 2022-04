Spektakl na Enfildu će trajati bar još četiri godine.

Izvor: Twitter/screenshot/LFC

Jirgen Klop ostaje menadžer Liverpula do 2026, definitivno je i on potvrdio ovog četvrtka. Nemački stručnjak, koji je od dolaska 2015. opet napravio šampionski tim na Enfildu, zapevao je da se dobro oseća i tako indirektno ozvaničio da je produžio ugovor koji je isticao 2024.

Dok njegov tim "gazi" kroz Ligu šampiona i vodi žestoku borbu za titulu Premijer lige protiv Mančester sitija, nije iznenađenje to što je saradnja produžena - na obostrano zadovoljstvo.

Bivši trener Majnca i Borusije Dortmunda došao je u klub pre sedam godina i uradio ono što niko nije decenijama - doneo titulu prvaka Premijer lige na Enfild 2020. Takođe, sa ekipom je postao i prvak Evrope u sezoni 2018/19, a sezonu ranije je izgubio u finalu protiv Real Madrida u Kijevu.

Iako je bilo očekivano da Klop ode iz tima u leto 2024. i da uzme odmor, ipak je odložio tu odluku. Za mnoge najbolji trener na svetu uz Pepa Gvardiolu ne planira da stane, na radost svih koji vole njegov fudbal. A ko ne voli?

"Postoji mnogo reči koje bih izgovorio da opišem kako se osećam povodom ove vesti. Oduševljen, ponizan, blagosloven, privilegovan i uzbuđen... Te reči bi mogle da budu dobar početak. Postoji osveženje oko svih nas u klubu i mislim da mi sve to daje energiju. Od kada sam ovde, naši vlasnici su bili neverovatno posvećeni i puni energije za ovaj klub i jasno je da se trenutno to odnosi i na našu budućnost, bar što se mene tiče", rekao je on.

Klop je vodio ekipu na ukupno 371 utakmici i ostvario je 232 pobede, uz 77 remija i 62 poraza. Na Enfild je doneo ukupno pet trofeja i uspeo da napravi tako snažan tim da svi ti pehari zaista i dalje deluju kao početak onoga što će tek uraditi. Sudeći prema njegovim rečima i energiji, najbolje od Klopovog Liverpula tek sledi...