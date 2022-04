Masimilijano Alegri je posle pobede protiv Sasuola pričao i o mladom srpskom napadaču Dušanu Vlahoviću. Imao je posebne savete za njega.

Juventus je sve bliži plasmanu u Ligu šampiona. Tim iz Torina je uspeo da se izvuče protiv Sasuola i da napravi preokret (2:1), a u tom meču je Dušan Vlahović ušao sa klupe i pomogao je saigračima da dođu do nova tri boda.

Za razliku od prethodnih duela, ovog puta srpski napadač nije postigao gol, ali je i pored toga Juve stigao do trijumfa. Po završetku meča je trener ekipe Masimilijano Alegri imao šta da kaže, kako na račun Dušana, tako i svih ostalih.

Pre svega je pričao o Dušanu koji je nedavno bio nervozan protiv Fiorentine. Imao je strateg "Stare dame" jasne savete za svog pulena.

"On je veoma mlad igrač, došao je kod nas sa veoma malo iskustva. Postavio je sebi velike zahteve, ali mora da pronađe smirenost i balans. To je važno, da nađe taj pravi balans i da bude smireniji", rekao je Alegri.

Jasno je da stvari nisu iste kao kada je Alegri prvi put bio u klubu. Sada je priznao da se ne bi bunio ni da je osvojen samo bod protiv Sasuola.

"Naš cilj je četvrto mesto, do kraja su ostale četiri utakmice i moramo da pobeđujemo. Uz to ljudi moraju da razumeju u kakvoj situaciji se nalazimo i da ne možemo da radimo stvari koje ovaj tim ne može. Bio bih zadovoljan i bodom, jer nisam želeo da napravimo fudbalsko samoubistvo."

Na kraju je pojasnio dodatno prethodnu izjavu o tome šta ovaj tim ne može.

"Naša dvojica kreativnih veznih igrača Artur i Lokateli su van terena, Mekinija nemamo već tri meseca, Kijezu šest, moramo da pravimo promene i razne kombinacije. Ipak, moram da kažem da je primetan napredak od starta, iako su me u ovom meču iznervirali zbog same završnice. Trebalo je bolje da čuvamo loptu i rezultat tada, ali ovo su mladi momci koji sve to tek uče i nadam se da će se taj proces ubrzati", zključio je Alegri.