"Finale prije finala" - tako proslavljeni crnogorski fudbaler i legenda Reala, Predrag Mijatović opisuje predstojeći polufinalni meč Madriđana i Mančester sitija u Ligi šampiona, pišu Vijesti.

Izvor: MN Press

Tačno prije 24 godine, u finalu na tadašnjoj “Amsterdam areni” protiv Juventusa, Mijatović je španskom gigantu poslije 32 godine donio sedmu evropski titulu. Real je potom još šest puta osvajao Ligu šampiona, a ove sezone cilj je 14. zvjezdica.

Podsjećamo, ”Merengesi” su u nokaut fazi eliminisali PSŽ i Čelsi, a na putu ka finalu čeka ih možda najteža moguća prepreka. Prošlogodišnji finalista, ekipa koja sanja prvu evropsku titulu, predvođena Pepom Gvardiolom, trenerom koji je vodeći Barselonu nanio Realu teške poraze, poput onog od 6:2 u Madridu 2009. i 5:0 u Barseloni godinu kasnije.

Španski i engleski tim odigraće u utorak (21) na “Etihadu” prvi polufinalni okršaj. Revanš je 4. maja u Madridu, a Mijatović poručuje da u ovakvim utakmicama nema favorita. Ipak, blagu prednost daje svom Realu.

”Finale prije finala. Radi se o ekipama koje pretenduju da igraju finale i sigurno da će biti interesantan dvomeč. U ovakvim utakmicama, pogotovo kada su ovakvi timovi u pitanju, nema favorita bez obzira na stanje u nacionalnom prvenstvu. To su potpuno drugačije utakmice i drugačiji je pristup.

Naravno, kao navijač Real Madrida želim da Real bude pobjednik i igra finale u Parizu. Biće interesantno. Oba tima imaju dobre fudbalere koji mogu da riješe meč jednim potezom. Očekujem otvoren duel, jer su ekipe ofanzivne i iskreno jedva čekam da pogledam te dvije utakmice. Jednostavno, u tim mečevima će se vidjeti koliko je jedan tim spreman da ode do finala i u tom finalu osvoji Ligu šampiona”, kaže Mijatović na početku razgovora za Vijesti.

U Realovoj igri, kako kaže legenda madridskog kluba, tri igrača su ključna - Tibo Kurtoa, Luka Modrić i Karim Benzema.

”Real je nezgodan rival u smislu da može da ima loš dan kao u prvom meču protiv PSŽ-a i na kraju na svom terenu napravi preokret. Realova prednost je revanš u Madridu. Tri igrača su ključna - Kurtoa koji fenomenalno brani ove sezone, Modrić u sredini i Benzema u napadu. Ukoliko oni budu spremni, mislim da Real ima blagu prednost. Što se tiče Sitija - svi znamo da je Gvardiola fenomenalan trener, da igra engleske ekipe podsjeća na Barselonu iz najboljih dana i to je ono što Siti radi duži niz godina. Nezgodni su, nikad se ne zna na koji način mogu da pobijede. Imaju mnogo taktičkih varijanti. Ali, Real je tim kojeg svako želi da izbjegne u bilo kojoj fazi ovog takmičenja. Nema favorita, ali blagu prednost dajem Realu.”

Benzema je apsolutno centralna figura predstojećeg dvomeča. Francuz iz meča u meč piše istoriju kluba, sve glasnije se priča o Zlatnoj lopti za sjajnog napadača, iako sezona još nije završena, kaže Mijatović za Vijesti.

”Otkad je otišao Kristijano Ronaldo on je preuzeo ulogu lidera i golgetera i to radi na najbolji mogući način. Svake godine je sve ubitačniji i jednostavno je igrač koji je ključan u igri Reala. Bez njega je Real jedna priča, a sa njim u timu potpuno druga. Ako osvoje prvenstvo, a to će se dogoditi, i Ligu šampiona, mislim da Benzema ima velike šanse da osvoji Zlatnu loptu. Naravno, na to pretenduju i drugi igrači. Već od prošle i tokom ove godine je najbolji napadač u Evropi.”

Poput Benzeme, granice pomjera i Luka Modrić. Hrvatski reprezentativac igra fenomenalno, čak i u “jeseni karijere” (36 godina). Svi čekaju odluku uprave o tome da li će produžiti ugovor sa osvajačem Zlatne lopte iz 2018. godine. Modrić ne krije želju da ostane u glavnom gradu Španije.

”Luka Modrić je priča za sebe. Dečko koji živi za fudbal, 24 sata razmišlja o svojoj profesiji. Nisam iznenađen njegovom igrom, posebno ove sezone, učinkom i važnošću za igru Reala. Koliko je Benzema važan za napad, toliko je Luka zaslužan za kreativnost. Nezamjenjiv u ovom trenutku. Mislim da ga ono što je uradio ove sezone približava novom ugovoru i da će ostati naredne sezone u Realu. Ne zavisi od mene, ali, kako stvari stoje i onako kako igra, mislim da će ljudi koji odlučuju u Realu apsolutno valorizovati sve što Luka radi i vrlo rado mu produžiti ugovor”, naveo je Mijatović za Vijesti.

Sezona će biti istorijska i za Karla Anćelotija. Italijan će postati prvi trener koji je u svih pet najjačih evropskih liga osvajao titulu. U domovini je to radio sa Milanom, u Engleskoj sa Čelsijem, Bundesligu je osvojio sa Bajernom, a Ligu 1 sa PSŽ-om.

Takođe, ima šansu da postane i jedini trener sa osvojena četiri pehara Lige šampiona.

”Igrači, navijači i uprava su zadovoljni Anćelotijem. Ovo je njegova druga etapa u Madridu. Poznaje kub, mentalitet, igrače iz prvog mandata. Osvajanje prvenstva Španije je gotova stvar. Što se tiče Lige šampiona - Realu je osvajanje tog takmičenja jako bitno. Ima polufinale koje je jako komplikovano. U svakom slučaju, njegovim učinkom svi mogu da budu zadovoljni. Kao neko ko ga lično poznaje i znam kakav je trener i kakav je čovjek i kako to lično doživljava, želim mu puno uspjeha”, poručio je Mijatović.

Logično je da Mbape dođe u Real

Fudbalska javnost čeka ljeto i odgovor na pitanje - da li će Kilijan Mbape obući dres Real Madrida.

”Javna je tajna, i to svi znaju, da Real pretenduje da potpiše Mbapea. Prošlog ljeta je klub ponudio veliki novac, ali PSŽ nije prihvatio. Nekako je logično da ove sezone, s obzirom na to da mu ističe ugovor, dođe u Real. Međutim, nikad se ne zna. Mogu da imam informacije koje mogu da budu i tačne i netačne. Šta će se dogoditi za mjesec i po, to još niko sa sigurnošću ne može da kaže. Kako sada stvari stoje, želja je Reala da ga dovede i činjenica da Mbape još nije produžio ugovor sa PSŽ-om meni logično govore da je transfer jako blizu realizacije. Bilo bi pozitivno i za klub i za igrača da Mbape karijeru nastavi u Madridu”, kazao je Mijatović za Vijesti.