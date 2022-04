"Čupo" je blistao u derbiju protiv Partizana.

Izvor: MN Press

Strahinja Eraković bio je najbolji akter 167. "večitog" derbija Crvene zvezde i Partizana, a posebne pohvale zaslužio je na konferenciji za medije kada je u superlativima o njemu govorio Dejan Stanković.

Partiju mladog štopera Zvezde opisao je rečju "monstruozno", što nije prvi put da ga hvali ovog proleća. Eraković je bio jedan od kritikovanijih igrača crveno-belih, međutim izrastao je u stub odbrane zbog čega ga je Stanković ne tako davno pohvalio i rekao da ga podseća na Alesandra Nestu.

"Prijaju reči hvale. Mnogo se trudim i radim kako bih bio što bolji fudbaler. Nastaviću u tom duhu, ali važna stvar i mog napretka je to što timski funkcionišemo odlično. Prija mi što znam da imam podršku i trenera i saigrača. To mi uliva ogromno samopouzdanje", rekao je Eraković za zvanični sajt kluba i poručio da njegova ekipa nije želela da kalkuliše, samo je želela da dođe do pobede.

"To je fudbal i ne bude uvek sve kako se zamisli. Bila je tvrda i fizički zahtevna utakmica, uz mnoštvo duela, ali to je ono što derbiji nose sa sobom".

Eraković ističe da je već odigrao dosta derbija i da sve više stiče iskustvo, a da je uz Dragovića ključ komunikacija.

"Svesni smo bili i pre derbija da koji god ishod da bude - ništa još nije rešeno. Dobra stvar je što je sve u našim rukama i ako budemo pravi u preostalim mečevima - osvojićemo titulu. Želimo to, postavili smo jasan cilj i borićemo se da ga i ostvarimo", zaključio je Eraković.