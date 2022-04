Čelsi Tomasa Tuhela je ispao u četvrtfinalu Lige šampiona, a Nemac je posle meča zbog jedne stvari bio posebno nezadovoljan.

Real Madrid je uspeo da se posle mnogo drame i bure plasira u polufinale Lige šampiona i izbaci aktuelnog prvaka Evrope sa svog puta.

Ipak, menadžeru Čelsija Tomasu Tuhelu jedna stvar je opasno zasmetala nakon prolaska Reala, a tiče se glavnog sudije Simona Marčinjaka.

Čelsi je pobedio Real 3:1 posle 90 minuta, što je bilo dovoljno za odlazak u produžetke, a još jedan primljen gol u tih dodatnih 30 minuta i konačni trijumf 3:2 značili su ispadanje "plavaca" zbog onih 1:3 u Londonu.

No, nakon meča, nemački stručnjak zamerio je glavnom sudiji Simonu Marčinjaku na njegovom ponašanju u društvu Karla Anćelotija, trenera Reala.

"Razočaran sam nakon što sam video da se sudija odlično zabavljao u društvu Anćelotija posle utakmice", počeo je Tuhel na konferenciji za medije.

"Znam da je Karlo džentlmen i dobar tip, ali kada sam prišao da se zahvalim, video sam ih kako se glasno smeju. Mislim da je to ružan momenat nakon 126 minuta bespoštedne borbe do samog kraja i poslednjeg atoma snage. Jednostavno, tajming je bio loš i rekao sam mu to nakon utakmice", ispričao je Tuhel.

On se potom osvrnuo na čitav dvomeč.

"Vrlo smo razočarani, ali i ponosni u isto vreme. Odigrali smo fantastičnu utakmicu i zaslužili prednost koju smo imali. Postigli smo četiri gola i imali još par velikih prilika da postignemo još više. Pobedio nas je čist individualni kvalitet i njihova napačka tranzicija posle naših grešaka. Nažalost, imali smo dve velike greške u ovom dvomeču. Na kraju nismo ni imali sreće. Zaslužili smo prolaz dalje, ali nije nam bilo suđeno. Kao što znate, u ovakvim utakmicama potrebno vam je i malo sreće", poručio je Tomas Tuhel.