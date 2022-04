Igrač italijanskog velikana bi voleo da zaigra na "Marakani" u crveno-belom desu...

Izvor: MN Press

Igrao je već na "Marakani" u dresovima Donjeg Srema, čačanskog Borca i Milana, a voleo bi da to učini i u crveno-belom dresu. Fudbaler Milana je zagolicao maštu navijača Crvene zvezde svojom izjavom.

Rade Krunić (28) je priznao da bi voleo jednog dana da obuče dres srpskog kluba i da ostvari svoju dečačku želju, pošto je poznato da nikada nije krio za koga navija. Svestan je da je rano da to učini sada, pošto igra odlično na "San Siru", ali u bliskoj budućnosti je sve moguće.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine je još jednom ponovio da navija za Zvezdu i da bi hteo da zaigra za nju. Takav je bio odgovor na pitanje voditelja o crveno-belima u jednom podkastu.

"Bože zdravlja. Uvek sam govorio da se nadam da će mi se ta želja ostvariti. Zavisiće kako mi bude išlo u karijeri i meni i Zvezdi. Za šta budemo ja, za šta klub. Dosta treba da se poklopi. Želja i nada uvek ostaju. Ne pomišljam u ovim godinama i na ovom nivou da to uradim", počeo je Krunić razgovor za podkast "Na ivici terena".

Navijači ga već zovu da dođe.

"Viču mi da dođem sada, da pokažem ljubav. Nije to lako i jednostavno, nema smisla da sada to uradim iz Milanu. Možda nekad posle, ako budem spreman i fizički ipsihički. Ne bih išao tamo da samo budem tamo i da ukanalim klub, to bi bilo sebično. Ako budem mogao da pomognem i ako oni budu za, ako se poklopi, želja je tu."

Priznao je Rade da je bio blizu da ostavi fudbal i da ode u ranu penziju pre nego što je potpisao za Donji Srem u januaru 2013. godine.

"Bilo je situacija da sam hteo da ostavim fudbal. Spreman da ostanem tu kući, da malo igram, da učim školu, posao, zbog tih nepravdi koje su mi se desile. Otac me ubedio da idem u Donji Srem. Čim kreneš na gore, samo treba ići gore i hteti što više. Nisam klinac više, imam iskustvo, ostvaren sam kao igrač i osoba. Mlađima bih savetovao da uvek žele više", zaključio je Krunić.