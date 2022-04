Brazilski golman Ederson napravio je dva neobična poteza - jedan je mogao skupo da košta njegov tim, a drugim se izvukao iz neobične situacije.

Fudbaleri Mančester sitija i Liverpula remizirali su (2:2) u 31. kolu Premijer lige i tako ostali u šampionskoj trci, a sve je moglo da bude drugačije da je golman "Građana" pogrešio u ključnom trenutku. Ederson, koji godinama važi za jednog od golmana koji najbolje igraju nogom, pravio je gluposti pred svojim golom.

Siti je gradio napad iz poslednje linije, a nakon što su saigrači vratili loptu skroz do brazilskog čuvara mreže on je nesmotreno odigrao njom. Lopta se odbila ka praznoj mreži, a on je stigao da interveniše u poslednjem trenutku.

Koliko je hladnokrvan pokazao je u tim trenucima, iako je napadač Liverpula bio na samo nekoliko metara udaljenosti.

Ederson je bez ikakve panike nastavio akciju tako što je loptu veoma lagano dodao do Laporta, dok je požrtvovani Diogo Žota ostao da leži zapetljan u mreži. Portugalski fudbaler bio je izuzetno borben i to ovog puta nije dalo rezultat.

Pogledajte šta je uradio Ederson:

Ova situacija dogodila se u 24. minutu meča pri rezultatu 1:1, a do kraja susreta videli smo još po jedan pogodak oba tima. Nakon Kevina De Brujne a u petom i Dioga Žote u 13. minutu pogađali su Gabrijel Žesus u 36. i Sadio Mane u prvom minutu nastavka.