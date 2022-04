Brazilac nema problem da kaže šta misli o dvojici supertalentovanih fudbalera.

Izvor: Profimedia

Barselona se sprema da narednog ljeta napravi velike rezove i dodatno ojača igrački kadar kako bi pod vođstvom Ćavija Ernandeza ponovo mogli da se bore za najveće trofeje.

Stoga je očekivano da se pominju mnoga imena koja bi mogla na "Kamp Nou", svojevremeno je to bio slučaj i sa Erlingom Holandom, ali legenda Barselone Dani Alves kaže da on nipošto ne bi to radio!

Dani Alves je poprilično samouvjeren kada govori o određenim temama, a tako je bilo i kada je za španski "Sport" pričao o dvojici, za mnoge, najboljih mladih igrača na svijetu - Kilijanu Mbapeu i Holandu.

Brazilac je rekao da on ne bi baš ludio za dovođenjem Norvežanina.

"Ne bih sve pare potrošio na Holanda. Iskreno, ne bih trošio mnogo novca na njega. Na Mbapea da, ali na Holanda ne", počeo je Alves.

"Igram se ovdje sportskog direktora, ali prije bih se kladio na Mbapea. On mi se čini kompletnijim u svakom smislu. Ako ćeš da ulažeš mnogo, moraš da ideš po najboljeg. Da je do mene, kladio bih se na Mbapea", rekao je Dani Alves.

Ipak, kako stvari stoje u Barseloni, naročito po pitanju finansija, oni ne bi mogli da u svoje redove dovedu nijednog od pomenute dvojice skupocenih igrača...