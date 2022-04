Ralf Rangnik je izgleda bio samo marioneta u Mančester junajtedu.

Mančester junajted je prošle jeseni otpustio Olea Gunara Solskjera i na njegovo mesto privremeno doveo Ralfa Rangnika. Odlučeno je da Ragnik do kraja sezone vodi klub kao trener, dok će se potom preseliti u kancelariju na "Old Trafordu" i postati direktor zadužen za sportska pitanja.

Upravo je Rangnik trebalo da odluči o svom nasledniku, međutim sada su se u britanskim medijima pojavila informacije koje potpuno menjaju tok priče i ponovo pokazuju da se u Junajtedu ne zna "ko pije, a ko plaća".

Navijači Mančester junajteda prevareni i da će Ralf Rangnik imati samo konsultantsku ulogu na "Old Trafordu". Preciznije, radiće tek šest dana mesečno u Mančester junajtedu, dok će uz to moći da obavlja neki drugi posao. Već se pojavila i informacija da će postati selektor Austrije, s tim da je to brzo demantovano.

Šta tačno podrazumeva njegova funkcija "konsultanta" nikome nije jasno, pošto Rangnik na kraju neće biti konsultovan ni kada je u pitanju izbor novog trenera Junajteda.

Sve više se čini da su vlasnici kluba želeli marionetu iza koje će moći da se kriju, pošto su navijači već ogorčeni. Navodno bi novi trener trebalo da bude Erik ten Hag, što nije po volji mnogih igrača koji bi radije želeli da vide Zidana ili Poketina na Old Trafordu, ali je to sve manje verovatno.

Klub je zaređao loše rezultate i sada je čak u opasnosti da naredne sezone ne igra u Ligi šampiona, čak nije izvesno učešće ni u slabija dva UEFA takmičenja.