Miralem Pjanić je jedan od najboljih izvođača prekida svoje generacije, ali prizanje da je Mesi bolji.

Izvor: Profimedia

Miralem Pjanić je tokom karijere postao poznat po sjajnim pasovima, ali čak i više od toga se proslavio kao jedan od najboljih izvođača prekida svoje generacije.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine je u toku svoje karijere u Seriji A postigao 19 golova direktno iz slobodnih udaraca za Romu i Juventus, a da mu Kristijano Ronaldo nije preuzeo dužnost izvođenja prekida 2018. godine stigao bi i do većeg broja pogodaka.

Kada je iz Juventusa prešao u Barselonu imao je priliku da zaigra sa Lionelom Mesijem i tu se uverio da je Argentinac najbolji izvođač prekida na svetu. A u intervjuu za "Gazeto delo sport" je otkrio da nikada nije video Argentinca kako zapravo vežba izvođenje prekida!

"Mesi je najbolji izvođač prekida na svetu. Ja sam dva-tri puta nedeljno vežbao slobodnjake po pola sata ceo svoj život, a njega nisam video da to radi. Možda trenira za to jednom ili dva puta godišnje, a uspeva mu da bude tako precizan", otkrio je on.

Centralni vezista se u Barseloni nije snašao, a sada je na pozajmici u Bešiktašu i u intervjuu za "Gazetu" je otkrio da bi želeo da se vrati u Seriju A.