Aleksandar Mitrović je postigao novi pogodak u šampionatu, sve je bliži jednom igraču...

Izvor: Profimedia

Nastavlja Aleksandar Mitrović da teroriše golmane u Engleskoj. Postigao je svoj novi pogodak u sezoni, ukupno 36. i ne planira da se zaustavi. Nova "recka" maestralnog napadača bio je Kvins Park Rendžers, pošto je mrežu rivala zatresao već u 14. minutu.

Fabio Karvaljo je poslao centaršut po zemlji, a Srbin je rutinski sproveo u mrežu i tako pokazao da se nalazi u fenomenalnoj formi. Zahvaljujući njegovim golovima tim iz Londona je sve bliži povratku u Premijer ligu, pošto se sezona polako bliži kraju, a oni su ubedljivo prvi na tabeli.

Sada je ispred Mitrovića po broju golova u jednoj sezoni ispred samo jedan čovek. Gaj Vitingem. On je dao 42 pogotka na 46 mečeva, to znači da Mitroviću trenutno nedostaje još šest golova da ga stigne, a do kraja ima još osam mečeva, ne računajući ovaj sa Kvins Park Rendžersom...

"Voleo bih da Mitrović obori moj rekord, to što radi je zaista fenomenalno, na odličnom putu je i deluje mi da osim neke povrede ništa drugo ne može da ga spreči. Nadam se da će uz to ekipa obezbediti plasman u elitu", rekao je Vitingem nedavno u intervjuu za "Atletik".

Inače, kada je u pitanju ukupna lista strelaca prvi je Grejem Legat sa 235 pogodaka, Mitar je iza sa 168.