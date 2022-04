Poznati fudbaler veruje u Piksijeve momke.

Izvor: RTS/Screenshot/MN Press

Bivši fudbaler Rade Bogdanović dobro je poznato po "oštrom jeziku" u svojim fudbalskim analizama, a tako je bilo i nakon žreba za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Srbija će igrati protiv Brazila, Švajcarske i Kameruna, a iako je u pitanju jedna od najtežih grupa na Mundijalu - Bogdanović za "Juronjuz" poručuje da Srbija i te kako ima šanse. Razlog je u tome što najbolje igraju protiv najjačih reprezentacija, pa stoga veruje u Piksijeve momke.

"Što se tiče samih šansi, moram da kažem da je Brazil uvek Brazil, ali ne onakav kakav je bio pre 20 godina, poslednje SP su uzeli 2002. godine, a nakon toga se u par navrata i obrukali. Imaju par igrača, ali ne klase Ronalda i Ronaldinja. Ipak, evidentno je da su kompaktni i da su prošli kvalifikacije. Interesantno, najbolji deo njihovog tima su golmani Ederson i Alison", rekao je Bogdanović i potom "pecnuo" najveću zvezdu Brazila.

"Imaju Nejmara, koga nigde nema, znači da imamo šanse".

Kamerun opisuje kao "klasičnu afričku selekciju" u kojoj dominiraju snaga i fizička sprema, veruje da ako se spusti lopta - Srbija može da ih pobedi bez problema, dok protiv Švajcarske zna se...

"Protiv Švajcarske će da proradi naš inat. Nemamo dobra iskustva sa sudijom, a sa njima nemamo problem. Ali, eto, taj nesrećnik neće biti na SP. Dakle to je ekipa u kojoj dominiraju Balkanci. Pobedili nas jesu prošli put, ali mislim da ni oni nisu ta ekipa od pre. Ja sam sto odsto siguran da ćemo ih pobediti", rekao je Bogdanović.

Bivši jugoslovenski fudbaler pohvalio je i Piksija zbog toga što njegova ekipa sada izgleda mnogo bolje nego što je to bilo kod njegovih prethodnika.

"Dragan Stojković je napravio fenomenalnu atmosferu, kao niko do sad. Dugo nismo imali ujedinitelja, nismo imali trenera koji bi doneo pravdu i to se na neki način primeti za sve ovo vreme koliko je on na čelu reprezentacije. Optimizam je zdrav, ali ne treba preterivati i ne treba nikome pretiti, fudbal je jako interesantna i brutalna igra. Ali je evidentno da imamo dobre igrače, igramo napadački i mislim da će nam Švajcarci odgovarati", zaključio je Bogdanović.